Yeşilyurt Belediye Meclisi mayıs ayı birinci birleşimine, ilçenin tarihi dokusunu ayağa kaldırmayı hedefleyen projeler gündeme geldi. Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıda konuşan Belediye Başkanı İlhan Geçit, deprem sonrası Gündüzbey ve Çırmıktı bölgeleri için hazırlanan kapsamlı dönüşüm sürecinin perde arkasını anlattı.
42 MİLYAR TL’LİK DEV YATIRIM
Başkan Geçit, bölgenin tamamını kapsayan ve tarihi dokuyu korumayı esas alan projenin Büyükşehir Belediyesi ve uzman bir firma ortaklığında titizlikle hazırlandığını belirtti. Projenin maliyetine dikkat çeken Geçit,
"Hükümetimiz ve Bakanlığımız o günün rakamlarıyla 42 milyar TL gibi devasa bir maliyeti üstlenerek elini taşın altına koymuştu. Amacımız sadece konut yapmak değil; Malatya’nın gastronomi, kültür ve iklim değerlerini koruyarak bölgeyi dünya çapında bir merkeze dönüştürmekti"
şeklinde konuştu.
"UFUKSUZ İNSANLAR MENFAAT GÖZETTİ"
Projenin iptal sürecine dair sert eleştirilerde bulunan Geçit, kamu menfaatinin küçük bir grubun eylemlerine kurban edildiğini vurguladı. 2024 yılı ağustos ayında yaşanan protestoları hatırlatan Geçit, şu ifadeleri kullandı:
“Ancak, ne yazık ki toplumun umumi menfaati yerine sadece 5-10 kişilik küçük bir grubun çıkarlarını gözeten, kendini bilmez birkaç kişinin organizasyonu neticesinde projenin önü kesildi. Sayın Bakanımızın Malatya ziyareti sırasında gerçekleştirilen bir protestoda, yaşlı hanımefendilerin Bakan Bey'in önünde yere atılması gibi üzücü olaylar yaşandı. Bu gelişmelerin ardından projemiz, 2024 yılının ağustos ayında iptal edildi.
Maalesef bazı ufuksuz insanlar bu vizyonun önünü kestiler. Bakan Bey, o günün parasıyla 42 milyar TL gibi büyük bir maliyete rağmen hükümetimiz, milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteğiyle elini taşın altına koymuştu. Fakat nihayetinde yapılan gösteriler sonucunda proje durduruldu.”
STANDART KONUT YERİNE "TARİHİ VİLLA" FIRSATI KAÇTI
İptal kararı sonrası Bakanlığın tavrını da aktaran İlhan Geçit, Bakanlığın "Depremzedeye tarihi villa yapıyoruz, istemiyorlarsa İkizce’deki standart konutlara yerleşsinler" noktasına geldiğini belirtti. Başkan Geçit sözlerine şöyle devam etti:
“Aradan zaman geçince, bu bölgenin mutlaka ayağa kaldırılması gerektiğini Bakanımıza tekrar arz ettik. Bakanımız o dönemde, ‘Ben depremzedeye tarihi villa yapıyorum, onlar istemiyorlar; o halde İkizce'deki deprem konutlarına yerleşsinler’ ifadesini kullanmıştı. Herkese tanınan hak aslında buydu; isteyen İkizce'de veya Bahçelievler'de yapılan standart deprem konutlarına yerleşebiliyordu. Fakat biz; mahalle kültürünün, komşuluk ilişkilerinin, tarihin ve gastronominin bu bölgede yaşatılmasını istedik.”
YENİ ROTA: 600 MODİFİYE KÖY KONUTU
Orijinal projenin iptal edilmesine rağmen bölgeyi tamamen sahipsiz bırakmadıklarını kaydeden Başkan Geçit, yoğun girişimler sonucunda "Modifiye Köy Evleri" modeline geçildiğini müjdeledi. Mevcut durum hakkında bilgi veren Geçit, şunları söyledi:
“Biz vazgeçmeyerek Bakanımıza durumu yeniden izah ettik: ‘Bu tarihi doku ve kültür yaşamalı; burası Malatya’nın en önemli iklim kuşağı ve kadim bir gastronomi bölgesidir’ dedik. Bu girişimlerimiz sonucunda, bölgede sıradan bir deprem konutu değil, ‘modifiye köy evleri’ yapılmasına karar verildi.
Şu an gelinen noktada, ilk etapta 458 konut, ardından da 200 küsur konutun yapımı planlandı. Bu konutlar, Bakan Bey'i tekrar ikna ederek, arsasına ev sığdırabildiğimiz vatandaşlarımız için yapılıyor. Sizler de meclis olarak çekme mesafelerini azaltarak büyük bir fedakarlık yaptınız; aksi takdirde bu 600 küsur konutun yapılması mümkün olmayacaktı. Çok şükür bunların büyük bir kısmının kaba inşaatı, bir kısmının ise ince işleri tamamlandı. Geri kalan 200 konutun yer teslimi ve temel kazıları yapıldı. Özetle, Çırmıktı ve Gündüzbey'de tarihi dokuya uygun şekilde yeniden tasarlanmış yaklaşık 600 modifiye köy konutu yükselmektedir.”