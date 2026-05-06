Yeşilyurt Belediye Meclisi mayıs ayı birinci birleşimine, ilçenin tarihi dokusunu ayağa kaldırmayı hedefleyen projeler gündeme geldi. Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıda konuşan Belediye Başkanı İlhan Geçit, deprem sonrası Gündüzbey ve Çırmıktı bölgeleri için hazırlanan kapsamlı dönüşüm sürecinin perde arkasını anlattı.

42 MİLYAR TL’LİK DEV YATIRIM

Başkan Geçit, bölgenin tamamını kapsayan ve tarihi dokuyu korumayı esas alan projenin Büyükşehir Belediyesi ve uzman bir firma ortaklığında titizlikle hazırlandığını belirtti. Projenin maliyetine dikkat çeken Geçit,

"Hükümetimiz ve Bakanlığımız o günün rakamlarıyla 42 milyar TL gibi devasa bir maliyeti üstlenerek elini taşın altına koymuştu. Amacımız sadece konut yapmak değil; Malatya’nın gastronomi, kültür ve iklim değerlerini koruyarak bölgeyi dünya çapında bir merkeze dönüştürmekti"

şeklinde konuştu.

"UFUKSUZ İNSANLAR MENFAAT GÖZETTİ"

Projenin iptal sürecine dair sert eleştirilerde bulunan Geçit, kamu menfaatinin küçük bir grubun eylemlerine kurban edildiğini vurguladı. 2024 yılı ağustos ayında yaşanan protestoları hatırlatan Geçit, şu ifadeleri kullandı:

“Ancak, ne yazık ki toplumun umumi menfaati yerine sadece 5-10 kişilik küçük bir grubun çıkarlarını gözeten, kendini bilmez birkaç kişinin organizasyonu neticesinde projenin önü kesildi. Sayın Bakanımızın Malatya ziyareti sırasında gerçekleştirilen bir protestoda, yaşlı hanımefendilerin Bakan Bey'in önünde yere atılması gibi üzücü olaylar yaşandı. Bu gelişmelerin ardından projemiz, 2024 yılının ağustos ayında iptal edildi.

Maalesef bazı ufuksuz insanlar bu vizyonun önünü kestiler. Bakan Bey, o günün parasıyla 42 milyar TL gibi büyük bir maliyete rağmen hükümetimiz, milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteğiyle elini taşın altına koymuştu. Fakat nihayetinde yapılan gösteriler sonucunda proje durduruldu.”