Fakat mülkiyetin resmiyetteki yegane tapusu olan belgenin rengi, alım satım telaşı içinde ne yazık ki sıkça göz ardı ediliyor. Gayrimenkul sektöründeki profesyoneller, tapu dairesinde karşımıza çıkan pembe ve mavi renk kodlarının, o mülkün devlet gözündeki yasal statüsünü ve imar durumunu net bir şekilde ortaya koyduğunu ifade ediyor. Malatya'da bu iki renk arasındaki hukuki uçurumu bilmeden yapılacak bir ticaret, büyük hayallerle alınan o güzel evin bir anda hukuki sorunlarla boğuşan sıradan bir tarlaya dönüşmesine neden olabilir.

Pembe Tapu ile Gelen Hukuki Rahatlık

Malatya'da yastık altı birikimlerinizi güvenle dönüştürebileceğiniz sağlam gayrimenkullerin ispatı pembe tapulardır. Satış işlemi tamamlandığında elinize verilen senet pembe tonlarındaysa, bu durum mülkün her türlü mimari ve yapısal projesinin ilgili devlet kurumlarınca incelenip onaylandığını garanti eder. Apartman dairesi, dükkan veya size ait bir ofis gibi tamamen bağımsız kullanılabilen bölümler ancak bu renkli evrak ile yasal bir kimliğe bürünür. Ev sahibi olmak için konut kredisi kullanmak isteyen Malatyalılar için de kapıları açan anahtar bu belgedir. Finansal risk almak istemeyen bankalar, kredi onaylarında her zaman pembe tapulu mülkleri şart koşarlar. Çünkü bu renk; binanın yapı ruhsatının alındığını, kat irtifakının sorunsuzca kurulduğunu ve oturum için şart olan iskan (yapı kullanma izni) belgesinin bulunduğunu en şeffaf şekilde kanıtlar.

Mavi Belge Malatya'da Ne Anlama Geliyor?

Öte yandan mülkiyet belgesinin mavi olması, tamamen farklı ve daha ilkel bir yasal durumu ifade eder. Tapunun mavi renkte basılması, o gayrimenkul parselinin üzerinde yasal olarak ayrıştırılmış, onaylanmış hiçbir bağımsız yapının (daire vb.) yer almadığını gösterir. Malatya'nın ünlü kayısı bahçeleri, tarlaları veya henüz üzerine inşaat projesi çizilmemiş boş arazileri devletin kayıtlarında her zaman mavi renkli senetlerle yer alır. Sektördeki en büyük mağduriyetler ve dolandırıcılıklar ise, inşası bitmiş gibi gösterilen binaların dairelerinin bu mavi belgelerle satılmaya çalışılmasıyla başlamaktadır. Eğer Malatya'da yepyeni bir apartmandan anahtar teslim daire alırken size mavi bir evrak veriliyorsa, çok büyük bir hukuki boşluğun içine düşüyorsunuz demektir.

Değer Kaybı Yaşamamak İçin Uzman Tavsiyesi

Fiziksel olarak bitmiş bir evin size mavi belgeyle satılması, o betonarme yapının devletin resmi belgelerinde hala üzerinde hiçbir şey olmayan "boş bir arsa" olarak göründüğünü belgeler. Kat mülkiyetine geçememiş, ruhsat süreçleri tıkanmış bu binalar, hukuki olarak devasa bir mayın tarlasıdır. İskan ruhsatı olmayan ve sınırları yasal olarak çizilmeyen bu tür yapılarda oturmaya çalışmak, ileride Malatya'daki yerel yönetimlerle altyapı ve imar konularında ciddi çatışmalar yaşamanıza neden olacaktır. Çözülmesi aylar hatta yıllar süren bu pürüzler, mülkünüzün değerini anında yarı fiyatına kadar düşürebilir. Uzmanlar bu nedenle, imzadan önce mutlaka belgenin üzerindeki "Nitelik" hanesinin dikkatlice okunmasını öneriyor. Gerekli cins değişikliği işlemleri yapılarak resmiyette binaya dönüştürülmemiş alanlara yatırım yapmak, büyük bir risktir.