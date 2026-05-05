Malatya’da bugün gökyüzü karışıyor. Meteoroloji’den alınan son bilgilere göre; Battalgazi, Yeşilyurt ve Doğanşehir başta olmak üzere birçok ilçede gök gürültülü sağanak ve yerel dolu yağışı görülecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düştüğü şehirde, 1800 metre üzerindeki yüksek kesimlerde ise kar yağışı sürprizi yaşanabilir. Ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

KUVVETLİ SAĞANAK VE YEREL DOLU RİSKİ

Malatya genelinde beklenen yağışların, özellikle şehrin güney kesimlerinde zaman zaman şiddetini artırması tahmin ediliyor. Gök gürültülü sağanak yağışlara bazı bölgelerde yerel dolu yağışlarının eşlik etmesi beklenirken, vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması istendi.

YÜKSEK KESİMLERE KAR GELİYOR

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Malatya’nın 1800 metre ve üzerindeki rakımlı bölgelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek. Tunceli ve Bingöl gibi komşu illerin eğimli kesimlerinde ise çığ ve kar erimesi riski ciddiyetini koruyor.

MALATYA İLÇE İLÇE HAVA DURUMU LİSTESİ

Hangi ilçede hava nasıl olacak? İşte sıcaklık verileri ve hava tahmini:

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (17°C)

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ( Yer yer kuvvetli - 15°C )

Kale: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı ( Yer yer kuvvetli - 18°C )

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı ( Yer yer kuvvetli - 17°C )

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağışlı (16°C)

Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (15°C)

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı ( Yer yer kuvvetli - 14°C )

Darende: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı (13°C)

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı (13°C)

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı ( Yer yer kuvvetli - 12°C )

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu (12°C)

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu (12°C)

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu (12°C)

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı (Yer yer kuvvetli - 11°C)