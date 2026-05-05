Türkiye Noterler Birliği tarafından hazırlanan "Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 5 Mayıs 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yeni düzenleme ile araç sicil ve tescil bilgilerine erişim, belirli şartlara ve bir ücret tarifesine bağlandı. Dijitalleşen sistemde verilerin daha güvenli ve kontrollü paylaşılması hedefleniyor.

SORGU BAŞINA 2 TL VE KVKK GÜVENCESİ

Yeni yönetmeliğe göre, araç bilgilerini sistem üzerinden talep eden kişi ve kurumlardan sorgu başına 2 Türk Lirası katılım payı tahsil edilecek. Bu ücret her yıl yeniden değerleme oranına göre güncellenecek. Ancak kamu kurumları ve mahalli idareler bu ücretten muaf tutulurken; vatandaşlar ve özel şirketler de her bir araç için yılda bir kez yapacakları sorgulamayı ücretsiz gerçekleştirebilecek.

Düzenlemenin en kritik noktalarından biri ise veri güvenliği oldu. Araç bilgilerine ulaşmak isteyenlerin; hukuki bir yükümlülüğü yerine getirmesi veya bir hakkın korunması gibi zorunlu bir gerekçesinin olması şart koşuldu. Bilgilerin amacı dışında kullanılması durumunda ise Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında ağır cezai işlemler uygulanacak.

PROTOKOL İÇİN İKİ AYLIK SÜRE TANINDI

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında, Türkiye Noterler Birliği ile doğrudan protokolü olmayan ancak veri çeken kurumların iki ay içinde resmi sözleşme imzalaması gerekiyor. Bu süre zarfında protokol imzalamayan kurumlara, yaptıkları sorgulamalar için geriye dönük tahakkuk işlemi yapılacak. Bu hamleyle birlikte araç verilerinin ticari bir meta haline gelmesinin önüne geçilmesi ve sistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor.