Adana, Kahramanmaraş ve Hatay üçgenini kapsayan Doğu Akdeniz bölgesi için ortaya atılan sismik felaket senaryoları bir süredir kamuoyunu meşgul ediyordu. Konuya ilişkin bilimsel verileri masaya yatıran İSTE Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semir Över, bilgi kirliliğine son noktayı koyarak bölgedeki gerçek deprem potansiyelini haritalandırdı.

"BATI KOLU DİYE BİR FAY YOK, 7 BÜYÜKLÜĞÜ BEKLENMİYOR"

Sosyal medyadaki asılsız paylaşımların aksine bölgede 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem riskinin bulunmadığını vurgulayan Prof. Dr. Över, 6 Şubat 2023 depremlerinin anatomisini hatırlattı. Söz konusu büyük yıkımın Çelikhan'dan başlayıp Türkoğlu üzerinden Amik Ovası'na uzanan Doğu Anadolu fay zonu üzerinde gerçekleştiğini belirten uzman isim, Amanos Dağları'nın jeolojik yapısının fayın batıya doğru ilerlemesine adeta bir kalkan gibi engel olduğunu ifade etti.

Över, durumu şu sözlerle özetledi: "Son günlerde 'Doğu Anadolu fay zonunun batı kolunda 7 ve üzeri deprem bekleniyor' iddiaları var. Böyle bir fay kolu bulunmuyor. Bu bölgede 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem beklentisi doğru değil. Bölgede farklı bir risk bulunmamaktadır."

SESSİZLİĞİNİ KORUYAN TEHLİKE: KARATAŞ-OSMANİYE HATTI

Hayali fay hatları ve abartılı senaryoları bir kenara bırakan Prof. Dr. Över, bölgenin asıl sismik gerçeğine dikkat çekti. Adana'nın güneyinde, Karataş ile Osmaniye arasında uzanan fay hattının uzun süredir büyük bir sarsıntı üretmediğini hatırlatan uzman, bu hatta bir enerji birikimi olduğunu doğruladı. Bu fay üzerinde bir deprem beklendiğini belirten Över, yer bilimlerinin doğası gereği kesin bir tarih vermenin ise imkansız olduğunun altını çizdi.

İSKENDERUN KÖRFEZİ İÇİN 6.6 UYARISI

Karataş-Osmaniye fayının kırılması durumunda ortaya çıkacak tablonun röntgenini de çeken Över, beklenen sarsıntının 6 ile 6.6 büyüklüğü arasında olabileceğini öngörüyor. Bu seviyedeki bir depremin açığa çıkaracağı enerjinin, dalgalar halinde geniş bir alana yayılarak özellikle İskenderun Körfezi ve çevresindeki yerleşim birimlerinde ciddi sarsıntılara yol açması bekleniyor.

Sarsıntının şiddetinden ziyade binaların direncine odaklanılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Över, hayati bir uyarıda bulunarak sözlerini tamamladı: "Depremin yıkıcılığı doğrudan yapı kalitesine bağlı. Özellikle 2023 depremlerinde hasar gören ve güçlendirilmemiş binalar büyük risk taşıyor. Güvenli şehirler ancak sağlam yapı stokuyla mümkündür."