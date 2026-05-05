Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal kalkınmayı hızlandırmak ve modern tarımı yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan 2026/9 ve 2026/10 No’lu Tebliğleri Resmi Gazete’de yayımlayarak yürürlüğe koydu. Yeni tesis kurulumundan akıllı tarım teknolojilerine, güneş enerjili sulamadan hayvancılığa kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan hibe programında üst limit projesine göre 30 milyon TL olarak belirlendi.

YÜZDE 70’E VARAN HİBE DESTEĞİ SAĞLANACAK

Bakanlığın bu yılki programında en dikkat çeken detay, kadın ve genç girişimcilere verilen öncelik oldu. Özellikle tarım eğitimi almış gençlerin projelerine yüzde 70’e varan hibe desteği sağlanacak. Kırsal alanlarda yapılacak yatırımlar ve organize tarım bölgelerindeki projeler de yüksek hibe oranlarından yararlanabilecek.

HANGİ YATIRIMLAR DESTEK KAPSAMINDA?

Program, tarımın her alanına dokunan 12 ana başlıkta toplandı. İşte öne çıkan yatırım konuları:

Tarımsal Ürün İşleme: Bitkisel ve hayvansal ürünlerin paketlenmesi, depolanması (Çelik silo ve soğuk hava deposu).

Hayvancılık: Büyükbaş, küçükbaş, kanatlı yetiştiriciliği ve kesimhane modernizasyonu.

Teknolojik Tarım: Yapay zeka tabanlı karar destek sistemleri, IoT (Nesnelerin İnterneti), robotik sistemler ve akıllı tarım uygulamaları.

Yenilenebilir Enerji: Tarımsal tesislerin enerji ihtiyacını karşılayacak güneş ve rüzgar enerjisi yatırımları.

Su Ürünleri: Denizlerde ve iç sularda yetiştiricilik projeleri.

Bireysel Sulama Sistemlerinde Modern Dönem

Bakanlık ayrıca su kaynaklarını korumak amacıyla 2026/10 No’lu Tebliğ ile bireysel sulama sistemlerine de destek verecek.

Destek Oranı: Yüzde 50 ile yüzde 70 arasında değişen hibe oranları.

Üst Limit: 10 milyon TL.

Kapsam: Damla sulama, yağmurlama, güneş enerjili sulama panelleri ve uzaktan yönetimli otomasyon sistemleri.

Önemli Not: Son 5 yıl içinde aynı parsel için düşük faizli sulama kredisi kullanan üreticiler bu hibe programından yararlanamayacak.

BAŞVURU TARİHLERİ VE YÖNTEMİ

Yatırımcıların ve üreticilerin heyecanla beklediği süreç başladı. Başvuru takvimi ise şöyle:

Başlangıç Tarihi: 29 Nisan 2026

Son Başvuru Tarihi: 12 Haziran 2026 saat 23.59

Başvuru Yeri: Bakanlığın resmi internet adresi üzerinden elektronik ortamda.

PROJE LİMİTLERİ NE KADAR?

Hibeye esas proje tutarlarında alt limit 100.000 TL iken, üst limit genel projelerde 30.000.000 TL olarak açıklandı. Aile işletmesi statüsündeki başvurularda ise üst limit 8.000.000 TL olarak uygulanacak.

Yatırımcılar, proje hazırlık sürecinde İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinden teknik destek alabilecek. Malatya başta olmak üzere tüm illerde üreticilerin bu dev destekten maksimum seviyede faydalanması hedefleniyor.