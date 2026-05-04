Uygulanan sıkı para ve faiz politikalarının enflasyonu dizginlemekte yetersiz kaldığını vurgulayan Selçuk Geçer, ekonomi yönetiminin sadece günü kurtarmaya odaklandığını ileri sürdü. Döviz kurları üzerindeki baskının artık sürdürülemez bir noktaya geldiğini belirten ünlü ekonomist, yatırımcıları ve piyasa aktörlerini yakından ilgilendiren çarpıcı senaryoları paylaştı.

"KURUN GERÇEK DEĞERİ ŞU AN 90 LİRA"

Döviz piyasasındaki mevcut tutumun ülkenin can damarı olan ihracat ve turizm gibi stratejik sektörlere büyük zarar verdiğinin altını çizen Geçer, dolar kuruyla ilgili tartışma yaratacak rakamlar telaffuz etti.

Piyasadaki rakamların gerçekliği yansıtmadığını belirten Geçer, "Ben kur tahmini yapmıyorum, kurun zaten olduğu yeri paylaşıyorum. Kurun bugün gerçek yeri 90 liradır. Siz 45 lirada tuttuğunuz an piyasanın içinden geçip gidiyorsunuz" dedi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in de benzer bir kur şoku riskinden bahsettiğini hatırlatan ekonomist, bu uyarıların basit bir stres testi olarak algılanmaması gerektiğine dikkat çekti.

ONS ALTIN İÇİN 7-8 AYLIK KRİTİK TAKVİM

Küresel jeopolitik risklerin ve savaş senaryolarının piyasalar üzerindeki gölgesi sürerken, Geçer'in altın yatırımcısı için çizdiği yol haritası oldukça iddialı. Kısa vadede bir sıkışma ve dar bant hareketi öngören uzman isim, asıl büyük patlamanın önümüzdeki aylarda yaşanacağını savundu.

Altındaki yükseliş ivmesinin henüz hız kesmediğini vurgulayan Geçer, "Kısa vadede altın beklentim ons için önce 5.000 - 5.500 dolar aralığıdır. 5.500 dolar seviyesini kırdıktan sonra 7.000 dolara doğru gideceğimizin kanaatindeyim. Bunun da önümüzdeki maksimum 7-8 ay içerisinde gerçekleşeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ASIL BÜYÜK SORUN ENFLASYON DEĞİL FAKİRLİK"

Makroekonomik göstergelerin sokağın gerçeğiyle uyuşmadığını ifade eden Geçer, Türkiye'nin asıl krizinin kağıt üzerindeki enflasyon rakamları değil, derinleşen yoksulluk olduğunu vurguladı. TÜİK verilerine de eleştiriler yönelten ekonomist, "Türkiye'de her üç kişiden birisi işsiz. Çalışanlar yoksul, çalışmayanlar daha da yoksul" diyerek halkın alım gücündeki tarihi erimeye işaret etti. Geçer'e göre kalıcı çözüm, faiz manipülasyonlarından ziyade acilen üretim odaklı bir kalkınma modeline geçilmesinde yatıyor.

(Not: Bu haberde yer alan uzman görüşleri ve rakamlar bilgilendirme amaçlıdır, kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.)