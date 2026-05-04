Türk sineması denildiğinde akla ilk gelen isimlerden olan, canlandırdığı her karaktere derin bir ruh katan Şener Şen'in geçmişi, beyazperdedeki pırıltılı yaşamdan oldukça uzak. Badi Ekrem'den Çiçek Abbas'a kadar uzanan o geniş yelpazede sergilediği efsanevi oyunculuğun temelinde, aslında hayatın en zorlu virajlarından edindiği gerçek tecrübeler yatıyor.

MUŞ'TA İKİ YILLIK ÖĞRETMENLİK MESAİSİ

Bugün milyonların hayranlıkla takip ettiği usta ismin, spot ışıklarıyla tanışmadan önceki yaşamı tam bir hayat mücadelesi. Gerçek adı Ali Haydar Şen olan sanatçı, tiyatro ve sinema sahnelerine adım atmadan önce Anadolu'nun zorlu şartlarında bir eğitim neferi olarak görev yaptı. Şen, gençlik yıllarında tam iki yıl boyunca Muş'ta sınıf öğretmenliği yaparak çocukları geleceğe hazırladı.

İŞPORTA TEZGAHINDAN DOLMUŞ DİREKSİYONUNA

Öğretmenlik serüveninin yanı sıra, Şener Şen'in hayata tutunma çabası bununla da sınırlı kalmadı. Usta oyuncu, geçim sıkıntısı çektiği zorlu dönemlerde işportacılık yaptı, sokaklarda tezgah açtı. Hatta bir dönem ekmeğini direksiyon başında kazanmak için dolmuş şoförlüğü dahi yaptı.

Bugün 84 yaşında olan yaşayan efsanenin, Anadolu'nun bir köşesindeki öğretmenlik yıllarından sokaklardaki işportacılığa uzanan bu zorlu geçmişi, canlandırdığı o "halktan" karakterlerin neden bu kadar inandırıcı ve sıcak olduğunu da kanıtlar nitelikte.