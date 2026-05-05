Mutfaktaki yangın bu kez rakamlarla tescillendi! TÜİK’in paylaştığı son rapor, Malatya’nın meşhur fırın yemeklerinden günlük süt tüketimine kadar her şeyi kökten değiştirecek bir tabloyu ortaya koydu. Türkiye genelinde kırmızı et üretimi 2 milyon tonun altına inerken, sığır ve süt üretimindeki dev kayıp 'Fiyatlar mı artıyor?' sorusunu akıllara getirdi. İşte Malatya sofrasını yakından ilgilendiren o kritik verilerin detayları..."

HAYVANCILIKTA SERT DÜŞÜŞ MALATYA SOFRASI ETKİLENİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ait hayvancılık verilerini yayımladı. Malatya’nın meşhur fırın yemeklerinden kâğıt kebabına kadar her lezzetin temel taşı olan kırmızı et üretiminde ülke genelinde tarihi bir düşüş yaşandı. 2024 yılında 2 milyon tonun üzerinde olan üretim, 2025'te 1 milyon 885 bin 130 tona kadar geriledi.

Özellikle Malatya hayvancılığında büyük payı olan sığır etindeki yüzde 11,5’lik azalma, önümüzdeki dönemde yerel piyasada arz sıkıntısı yaşanabileceği sinyalini veriyor.

TÜRLERİNE GÖRE KAYIP KOYUN VE KEÇİ ETİ DE NASİBİNİ ALDI

Malatya meralarında yaygın olan küçükbaş hayvancılıkta da rakamlar aşağı yönlü:

Sığır Eti: Yüzde 11,5 azalışla 1 milyon 313 bin 7 ton

Koyun Eti: Yüzde 8,1 azalışla 468 bin 470 ton

Keçi Eti: Yüzde 8,8 azalışla 90 bin 744 ton

SÜT ÜRETİMİNDE BÜYÜK ÇÖKÜŞ 1,1 MİLYON TON KAYIP!

Çiğ süt üretimi tarafında tablo daha da karanlık. Malatya’da peynir, tereyağı ve çökelek üretimini doğrudan etkileyen süt verilerinde 1,1 milyon tonluk bir kayıp söz konusu.

Manda Sütü: Yüzde 33 ile en büyük darbeyi alan kalem oldu.

İnek Sütü: Yüzde 4 oranında gerilese de toplam üretimin yüzde 94,5'ini sırtlamaya devam ediyor.

Keçi ve Koyun Sütü: Sırasıyla Yüzde 29,8 ve Yüzde 11,9 oranında azaldı.

ÜRETİLEN SÜT NEREYE GİDİYOR? MALATYALI TÜKETİCİNİN PAYI NE?

İstatistiklere göre üretilen sütün kullanım alanları ise şöyle şekillendi:

Sanayi ve İşleme: Yüzde 60,9 (Büyük mandıralara gidiyor)

Doğrudan Satış: Yüzde 17,1 (Yerel esnaf ve sütçülerin payı)

Ev Tipi Üretim: Yüzde 14,1 (Peynir, yoğurt yapımı)

TÜİK’in açıkladığı bu veriler sadece birer istatistik değil; Malatya gibi mutfak kültürü tamamen et ve süt ürünleri üzerine kurulu bir şehir için doğrudan "geçim ve mutfak masrafı" demek.

Türkiye genelinde sığır eti üretiminde yaşanan yüzde 11,5’lik sert düşüş, Malatya’nın meşhur fırın yemeklerinden kağıt kebabına, tescilli köftelerimizden günlük tüketime kadar her noktada fiyat baskısı oluşturabilir. Özellikle mera hayvancılığının yaygın olduğu bölgemizde, süt üretimindeki kayıplar sadece süt fiyatlarını değil; kışlık hazırlıklarımızın vazgeçilmezi olan çökelek, peynir ve tereyağı fiyatlarını da tetikleyecektir.