ANKARA – Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 3-4 Mayıs tarihlerinde yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan şiddetli hava muhalefetine ilişkin detaylı bilançoyu kamuoyuyla paylaştı. Gökyüzünün karardığı, fırtınanın ağaçları devirdiği o anların ardından gelen resmi veriler, felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

AFAD AÇIKLADI CAN KAYBI VE YARALI SAYISI NETLEŞTİ

Yapılan resmi açıklamaya göre; şiddetli fırtına ve yağışların neden olduğu olaylarda 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 33 vatandaşımız ise yaralandı. Yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edildiği ve tedavilerinin titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

51 İLDE TEYAKKUZ 864 İHBAR DEĞERLENDİRİLDİ

AFAD, olumsuz hava koşulları henüz başlamadan önce 51 il için "sarı uyarı" verildiğini ve vatandaşların SMS yoluyla anlık olarak bilgilendirildiğini hatırlattı. Felaket anında ise adeta bir ordu sahaya indi:

Personel Sayısı: 5 bin 126 profesyonel ekip ,

5 bin 126 profesyonel ekip Araç Sayısı: 2 bin 49 iş makinesi ve müdahale aracı ,

2 bin 49 iş makinesi ve müdahale aracı Müdahale: Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında tam 864 ihbara anında yanıt verildi.

YOLLAR AÇILIYOR, HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

Sadece can kaybı değil, maddi hasarın da boyutu araştırılıyor. AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalarda;

Ulaşım: Karayolları ve belediye ekipleri kapanan yolları trafiğe açmak için aralıksız çalışıyor. Hasar Tesiti: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri ile Tarım ve Orman ekipleri sahaya inerek ev, iş yeri ve tarım arazilerindeki zararı kayıt altına almaya başladı.