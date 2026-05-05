Yaklaşık bir ay önce altın fiyatlarında yaşanan düşüş, yatırım yapmak isteyen vatandaşları harekete geçirmiş ve kuyumcular önünde uzun kuyruklar oluşmuştu. Birçok vatandaş ise kredi kartına başvurarak taksitle altı alma yoluna başvurmuştu. Kredi kartı ile altın almanın etkileri konuşan kuyumcu esnafları BUSABAH Medya’ya önemli açıklamalarda bulundular.

Kredi kartı ile altın almanın ciddi bir risk olduğunu söyleyen Kuyumcu esnafı Turan Kırmızı,

“Özellikle Ramazan Bayramı'ndan sonra toplumda altına müthiş bir rağbet oluştu. Parası olan nakit aldı, parası olmayan da kredi kartına başvurarak bu düşüşten istifade etmeye çalıştılar. Ama biz birçok müşterimize şunu söyledik; ‘Bu çıkışın bir inişi olur, bu yükselişe çok fazla güvenmeyin’. İran-Amerika savaşından nedeniyle petrolün yükselmesi, altının düşmesinden dolayı böyle bir sistem oluştu. Eğer siz kredi kartı ile altın alıyorsanız, bir de üstelik o kredi kartına faiz ödüyorsanız taksitle, bu sizin için ciddi anlamda bir zarar teşkil eder. O yüzden paranız varsa uzun vadeli altını düşünebilirsiniz; ama paranız yoksa gidip krediyle altın almak hiç mantıklı değil. Dolayısıyla birçok insan zarar etti”

şeklinde konuştu.

“YAZ AYLARININ ORTASINDA YENİDEN BİR YÜKSELİŞ OLACAKTIR”

Kredi kartı ile altın almanın hiçbir mantıklı tarafı olmadığını dile getiren esnaf Kırmızı,

“Son zamanlarda Amerika'nın İran'a bakış açısında bir farklılık var, biraz daha barışçıl birtakım söylemler oluşuyor. Bu doğrultuda petrol fiyatı düşünce altın fiyatları yeniden bir çıkışa doğru gidebilir. İkinci bir mesele; özellikle Körfez ülkelerinin petrol satışı yapamamalarından dolayı ellerindeki altın stoklarını satmaya başladılar. Çünkü ihtiyaçlarını gidermek zorundalar, devletin birtakım zorunlu giderleri var. Bu da altın piyasasında arz-talep nedeniyle bir düşüş yaşatır. Şu anda Malatya piyasası için şunu söyleyebiliriz çeyrek altın satışı 11 bin 170 TL, alış ise 10 bin 650 TL. Bu daha önce 12 bin 500 TL'ye kadar falan çıkmıştı. Sonra bir gerileme görüldü. Muhtemelen bir miktar daha gerileyecektir. Bu gerileme bittikten sonra, yani yaklaşık yaz aylarının ortasında yeniden bir yükseliş olacaktır. Ama kredi kartıyla altın almanın hiç bir mantığı yok. Çok mecbur değilseniz hiç girmeyeceksiniz. Çünkü hem altın düşerse zarar ediyorsunuz, hem de kredi kartına bankaya faiz ödediğiniz için yine bir zarar ediyorsunuz”

ifadelerini kullandı.

“KREDİ KARTIYLA ALTIN ALIŞVERİŞİNİ TAVSİYE ETMİYORUM”

Son olarak kredi kartı ile taksitli altın alışverişini tavsiye etmediğini belirten esnaf Kırmızı,

“Bundan uluslararası piyasada kazanan insanlar çok. Bir nevi doldur-boşalt yapıyorlar. Bu doldur-boşaltta da toplumun genel yargılarını oluşturmak için bu tür iniş-çıkışlar yapıyorlar. Özellikle şu anda serbest olarak petrol ihraç eden ülkelerin petrol fiyatının artması, varil fiyatının artmasından dolayı müthiş bir kârları oluştu. Bu kâr devam ediyor. Hatta Avrupa'da ve Amerika'da da benzinin galon fiyatı yüzde 30-40 arttı, bu da toplumu rahatsız ediyor. Dolayısıyla ben kredi kartıyla altın alışverişini tavsiye etmiyorum”

diye konuştu.