Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan üreticiye büyük müjde. Tarla içi sulamadan güneş enerjili sistemlere kadar birçok yatırımda yüzde 70'e varan hibe desteği verilecek.

Destek programı kapsamında şu sistemler hibe desteği alabilecek:

Tarla İçi Sistemler: Damla, yağmurlama ve mikro yağmurlama sistemleri.

Mekanik Büyük Sistemler: Center Pivot, Lineeer ve tamburlu sulama sistemleri.

Teknoloji ve Enerji Odaklı Sistemler: Güneş enerjili sulama (panel desteği dahil) ve akıllı otomasyon/sensörlü yönetim sistemleri.

HİBE ORANI VE SON BAŞVURU TARİHİ

Uygun bulunan yatırım tutarının yüzde 50 ile yüzde 70’i devlet tarafından hibe olarak karşılanacak. Hibe üst limitleri ise yatırımın konusuna göre farklılık gösterecek.

Son Başvuru Tarihi: 12 Haziran 2026

Başvuru Yeri: Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü.

Suyu verimli kullanarak maliyetlerini azaltmak ve modern tarıma geçmek isteyen tüm çiftçilerin bu tarihe kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor.