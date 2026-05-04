Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi ve sosyal politikalara dair önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamaların en dikkat çekici maddesi ise yuva kurma hazırlığındaki gençleri ve yeni evli çiftleri yakından ilgilendiren kredi destek paketi oldu.

İKİNCİ ÇOCUKTA BORÇLAR SİLİNİYOR

Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla gençlerin 200 ile 250 bin lira arasında bir rakamla desteklendiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuk sahibi olan aileler için getirilen yeni düzenlemeyi şu sözlerle duyurdu:

“Aile ve Gençlik Fonuyla, yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ilâ 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Krediden faydalanan ve vade döneminde çocuk sahibi olan gençlerimize yönelik bir kolaylık sağlamıştık. Geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksitini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde, kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz.”