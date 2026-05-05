Yeşilyurt ilçesinin önemli yerleşim yerlerinden biri olan Çavuşoğlu Mahallesi'nde sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak olan yeni sağlık ocağı projesinin yapımı büyük oranda tamamlandı. İnşaat çalışmaları hız kesmeden devam ederken, projenin akıbetiyle ilgili yetkili ağızdan açıklama geldi.

"2 AY DENİLİYOR AMA UZAYABİLİR"

Çavuşoğlu Mahalle Muhtarı Ferhat Dönmez, yapımı süren sağlık ocağının güncel durumu hakkında bilgilendirmelerde bulundu. İnşaat sürecinin büyük oranda tamamlandığını vurgulayan Dönmez, teslimat süreciyle ilgili sarkmalar yaşanabileceğini belirterek,

"Sağlık ocağının teslim edilmesine henüz vakit var. Yetkililer tarafından 2 ay sonra teslim edileceği söyleniyor ancak bu süreçte ufak sarkmalar yaşanabilir. Teslimat süresi 3 aya da uzayabilir. Zaten genel itibarıyla orası bitti sayılır"

açıklamalarına yer verdi.