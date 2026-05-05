Çocukların fiziksel sağlığını güvence altına almayı amaçlayan bu kapsamlı düzenleme, okulların içindeki yiyecek temin noktalarına eşi benzeri görülmemiş sınırlamalar getiriyor. Malatya sınırlarındaki okul kantinleri ile yemek alanlarında, bundan böyle sadece Sağlık Bakanlığının titiz onayından geçen ve ambalajında 'okul gıdası' logosu parlayan faydalı ürünler öğrencilere satılabilecek.

Malatya Eğitim Kurumlarında Zararlı Besinler Yasaklı Listesinde

Yeni yasanın odak noktasında, çocukları erken yaşta obeziteyle tanıştıran aşırı şekerli ve yüksek yağlı zararlı atıştırmalıkların eğitim alanlarından söküp atılması yer alıyor. Malatya genelinde okul binalarının içinde faaliyet gösteren hiçbir ticari işletme, bakanlıkça belirlenmiş bu logoya sahip olmayan yiyecek ve içecekleri öğrencilere sunamayacak. Bu sayede çocukların şeker ve yağ depolarından uzak tutularak, gelişimlerini destekleyecek temiz içerikli ürünlere yönlendirilmesi sağlanmış olacak.

Ambalajlardaki Renkli İkazlar Şeffaflık Sağlayacak

Mevzuatın halkı doğrudan ilgilendiren bir diğer cephesi ise ambalajlı gıdalardaki yeni etiket dizaynı olarak karşımıza çıkıyor. Malatyalı aileler, bir paketli ürün satın alırken o yiyeceğin ne oranda toplam yağ veya nişasta bazlı şeker içerdiğini, paket üzerine basılacak canlı renkli uyarı ibareleri sayesinde ilk bakışta fark edebilecek. Bu renkli bilgilendirme sistemi, vatandaşların gıda içeriklerine dair farkındalığını artırıp şeffaf bir seçim ortamı yaratacak.

Un Zenginleştirmesini İhmal Edenlere 500 Bin TL Ceza

Tüketimi en yaygın olan ekmeğin temel maddesi un da yasanın sert kurallarından nasibini alıyor. Şayet üretilen ekmeklik unun tam buğday payı yüzde kırkın altında kalıyorsa, firmaların bu eksikliği vitamin ve mineraller ilave ederek gidermesi yasal bir zorunluluk olacak. Malatya'da bu hayati zenginleştirme işlemini atlayan üretici fabrikalara tam 500 bin lira gibi caydırıcı bir ceza kesilecek. Etiketinde renkli uyarıları barındırmayan işletmeler 200 bin lira ödemekle kalmayacak, aynı zamanda kanuna aykırı tüm ürünlerinin mülkiyeti kamuya devredilecek. İçme sularının güvenliği de es geçilmemiş; Sağlık Bakanlığınca denetlenen sularda aynı hatanın bir yıl içinde ikinci kez tespit edilmesi, firmalara mevcut cezaların çok daha ötesinde yaptırımlar olarak geri dönecek. 2019'da planlanan logolu gıda sistemi, bu güçlü yasayla nihayet hayat bulacak.