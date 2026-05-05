TÜİK’in açıkladığı nisan ayı enflasyon verileri, kamu görevlileri için alarm zillerinin çalmasına neden oldu. 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde Hakem Kurulu kararıyla belirlenen yüzde 11’lik zam, henüz dördüncü ayda enflasyonun altında kaldı. Büro Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Kahraman, memurun alım gücündeki sert düşüşü rakamlarla gözler önüne serdi.

HEDEFLENEN ENFLASYON 4 AYDA AŞILDI!

Başkan Kahraman’ın açıklamasına göre, nisan ayında gerçekleşen yüzde 4,18’lik enflasyonla birlikte Ocak-Nisan dönemi toplam enflasyonu yüzde 14,64’e ulaştı. Bu rakam, 2026 yılı için hedeflenen yıllık enflasyon seviyelerine şimdiden yaklaşıldığını gösteriyor.

"MEMUR MAAŞI YÜZDE 3,28 ERİDİ"

Toplu sözleşme ile verilen yüzde 11’lik artışın Nisan itibarıyla hükmünü yitirdiğini belirten Kahraman,

"Kamu görevlileri artık reel kayıpla karşı karşıya. Hakemin verdiği zam 3 ayda buhar oldu, Nisan’da memur eksiye düştü"

ifadelerini kullandı.

ZAM YAĞMURU VATANDAŞIN OMUZUNDA

Özellikle temel ihtiyaç kalemlerine gelen fahiş artışlara dikkat çeken Kahraman, enflasyon verilerinin sokağın gerçek yükünü tam yansıtmadığını savundu:

Enerji Darbesi: Nisan ayı başında doğalgaz ve elektriğe yapılan yüzde 25’lik zamlar.

Akaryakıt Etkisi: Mart ayından bu yana süregelen akaryakıt artışları.

Temel Giderler: Giyim, konut ve ulaştırma kalemlerindeki durdurulamayan yükseliş.

"Alın teriyle büyüyen bütçede emek kesiminin payı giderek azalıyor. Bu durum sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmaz."

BÜRO MEMUR-SEN’DEN 4 ACİL TALEP!

Mehmet Kahraman, kamu kurumlarındaki huzursuzluğun ancak somut adımlarla giderilebileceğini vurgulayarak hükümete şu talepleri sıraladı:

Ek Zam: Enflasyonun üzerinde, refah payı içeren acil ek zam.

Seyyanen Artış: Maaşlar arasındaki makasın kapanması için seyyanen zam uygulaması.

Bayram İkramiyesi: Kamuda ikramiye almayan tek kesim olan memurlara bayram ikramiyesi hakkı.

Güncelleme: Enflasyon hedefi revize ediliyorsa, maaşlar da aynı oranda güncellenmeli.

"ENFLASYON FARKI BİR ZAM DEĞİLDİR!"

Başkan Kahraman, kamuoyunda yanlış bilinen bir noktaya da açıklık getirdi:

"Enflasyon farkı bir lütuf veya zam değildir; sadece geçmişteki kaybın gecikmeli bir telafisidir."

Memurların ayrıcalık değil, adalet beklediğini ifade eden Kahraman, ekonomik baskının çalışanların hayatından bir an önce kaldırılması gerektiğini belirtti.