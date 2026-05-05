Özellikle enerji piyasası, nükleer tesislerde siber güvenlik ve havalimanı yer hizmetlerine ilişkin düzenlemeler dikkat çekti.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Resmi Gazete’de yer alan yönetmelikler kapsamında; Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair düzenleme yayımlandı. Ayrıca Nükleer Tesislerde Siber Güvenliğe İlişkin Yönetmelik ile Havalimanları/Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)’nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yürürlüğe girdi.

Bunun yanı sıra Noterlik Kanunu Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair düzenleme de Resmi Gazete’de yer aldı.

TEBLİĞ

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/13) yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30 Nisan 2026 tarihli ve 14531 sayılı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

İLÂN BÖLÜMÜ

Resmi Gazete’nin ilan bölümünde yargı ilanları, artırma-eksiltme ve ihale ilanları ile çeşitli ilanlar yer aldı. Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ile devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de kamuoyuna duyuruldu.