Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığını tehdit eden ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarını kıskaca aldı. Geçtiğimiz Cumartesi günü düğmeye basılan operasyonda, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

KİLO KİLO ZEHİR ELE GEÇİRİLDİ

Uzun süreli fiziki takip ve teknik çalışmaların ardından gerçekleştirilen aramalarda, zehir tacirlerinin uyuşturucu stoğu ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan detaylı aramalarda 1 kilo 905 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 4 bin 146 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ DEMİR PARMAKLIKLAR ARDINDA

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Hakim karşısına çıkan 5 şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.