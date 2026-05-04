Kaza, sabah saatlerinde Doğanşehir ilçesine bağlı Çamurlu mevkiinde yaşandı. İddiaya göre seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazanın etkisiyle araçta bulunan kişiler araç içerisinde sıkışırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve UMKE ekipleri, yaralıları bulundukları yerden çıkararak ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.