Kahramanmaraş’ta okulda yaşanan silahlı saldırının yaraları derinleşiyor. Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen olayda ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Başına isabet eden kurşunlar nedeniyle 18 gündür yoğun bakımda tutulan küçük kız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acı haber, hem ailesini hem de kentteki eğitim camiasını yasa boğdu.

Hayatını kaybeden Almina Ağaoğlu’nun cenazesi, otopsi işlemleri için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemlerin ardından cenazenin Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 10’a yükseldiği bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise çok yönlü olarak sürdürülüyor.