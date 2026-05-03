Malatya mutfağı denilince akla ilk gelen kayısı olsa da, bu şehrin kadim yemek arşivi çok daha derin sürprizler barındırıyor. Bunların başında ise kuşkusuz, Osmanlı saray mutfağının izlerini taşıyan Gerdan Tatlısı geliyor. Görenlerin önce "et yemeği" sandığı, tadına bakanların ise meyve ve etin muazzam uyumuna hayran kaldığı bu efsane lezzet, bugünlerde yeniden gastronomi dünyasının radarında.

HEM GÜÇ HEM ŞİFA NEDEN GERDAN?

Pek çok kişi "Etli tatlı mı olur?" diye sorsa da, kuzu boyun (gerdan) etinin jelatinli yapısı, ayva ve gün kurusu kayısının doğal şekeriyle birleştiğinde ortaya sadece bir tatlı değil, gerçek bir enerji deposu çıkıyor. Etin ağır kokusunu alan ayva ve kayısı, yemeğe hafiflik katarken; gerdan eti ise tatlıya ipeksi bir doku kazandırıyor.

GERÇEK MALATYA GERDAN TATLISI TARİFİ

Malzemeler:

1 kg kuzu boyun eti (Gerdan)

(Gerdan) 1 su bardağı haşlanmış nohut (Kabukları soyulmuş)

(Kabukları soyulmuş) 1 su bardağı aşı kabuk (Gün kurusu kayısı)

(Gün kurusu kayısı) 1 adet büyük boy ayva

2 çorba kaşığı şeker

1 çay bardağı ince dövülmüş ceviz

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI:

Etin Arındırılması: Temizlenen gerdan eti, tencerede üzerini kapatacak kadar suyla ateşe konur. Kaynamaya başladığında oluşan köpükler (kef) mutlaka kevgirle alınmalıdır; bu, tatlının berrak olması için kritiktir. Etler kemikten ayrılana kadar haşlanır. Meyvelerin Hazırlığı: Ayvalar küp küp doğranır ve bir bardak suyla haşlanır. Yumuşayan ayvalara sırasıyla gün kurusu kayısılar ve kabuğu soyulmuş nohutlar eklenerek birkaç taşım kaynatılır. Büyük Buluşma: Kemiklerinden özenle ayıklanan etler, meyveli karışıma eklenir. Şeker ilave edilerek tüm malzeme iki üç taşım daha kaynatılır.

SAKIN BU HATAYI YAPMAYIN!

Gerdan Tatlısı yapmanın altın kuralı, sabır ve tekniktir. Etler tencereye ilave edildikten sonra asla karıştırılmamalıdır. Karıştırmak, etlerin lif yapısını bozarak tatlının formunu ve berraklığını kaybetmesine neden olur. Bu geleneksel yönteme sadık kalmak, 500 yıllık orijinal tadı yakalamanın tek yoludur.

NASIL SERVİS EDİLİR?

Tatlınız ılındığında servis tabağına alınır. Üzerine bolca dövülmüş ceviz serpilerek ikram edilir. Ceviz, hem doku hem de aroma olarak bu eşsiz bileşimi tamamlayan son dokunuştur.