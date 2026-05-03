Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Murat Yıldırım, hem geride kalan turu değerlendirdi hem de hedeflerini net bir şekilde ortaya koydu.

Geçtiğimiz hafta oynanan Silifke deplasmanını değerlendiren Yıldırım, maçın başında talihsiz bir penaltıyla geriye düştüklerini ancak takımın reaksiyonundan memnun olduğunu söyledi:

“İlk yarıya istediğimiz gibi başlayamadık. Maçın başında talihsiz bir penaltı kararıyla geriye düştük. Ancak ikinci yarıda çok iyi reaksiyon gösterdik. 90. dakikaya kadar mücadeleyi bırakmadık ve 1-1’lik skorla turu geçtik.”

“GÜÇLÜ BİR RAKİPLE OYNAYACAĞIZ”

Yarı finalde karşılaşacakları Kayseri Erciyesspor’un güçlü bir ekip olduğuna dikkat çeken Yıldırım, zorlu bir maçın kendilerini beklediğini vurguladı:

“İyi bir hocaya, iyi bir teknik ekibe ve kaliteli bir kadroya sahip bir takımla oynayacağız. Çok dikkatli olmamız gerekiyor.”

“BU ŞEHİR BUNU HAK EDİYOR”

Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak mücadelede taraftar desteğinin belirleyici olacağını ifade eden Yıldırım, Malatya halkına çağrıda bulundu:

“İç sahada oynadığımız Silifke maçında çok güzel bir atmosfer vardı. Bu hafta daha fazla taraftarımızı bekliyoruz. Burası çok büyük bir camia. Malatya’ya 2’nci ligi hediye etmek istiyoruz.”

KRİTİK GECEYE DOĞRU GERİ SAYIM

Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak yarı final karşılaşması, hem Malatya Yeşilyurtspor’un kaderi hem de 2. Lig yolunda büyük bir dönüm noktası olacak.

Tüm gözler şimdi bu kritik 90 dakikaya çevrildi. Malatya temsilcisi kazanırsa final kapısı sonuna kadar açılacak.