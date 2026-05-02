Türk sporunun en büyük destekçilerinden Türk Telekom, futbol tutkunlarını sevince boğan dev bir adım attı. Nesine 3. Lig 2025-2026 sezonunda üst lige çıkma yolunda kader anı geldi çattı. Play-off heyecanının tüm sıcaklığı, Tivibu Spor ekranları ve dijital platformlar aracılığıyla futbolseverlerin evine konuk oluyor.

ÜCRET ÖDEME DERDİ BİTİYOR: HERKES İZLEYEBİLECEK!

Türkiye’de sporu ve sporcuyu her alanda destekleyen Türk Telekom, futbolda dijital dönüşüm yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Taraftarlar, takımlarının bu kritik virajdaki mücadelesini Tivibu GO uygulaması üzerinden; akıllı telefon, tablet, bilgisayar veya akıllı televizyonlarından ek bir ücret ödemeden ve şifresiz olarak takip edebilecekler.

4 MAYIS PAZARTESİ: SAHADA FIRTINA KOPACAK!

Pazartesi günü oynanacak dört kritik maç, futbolun kalbinin alt liglerde atacağını kanıtlar nitelikte. İşte günün merakla beklenen maç programı ve yayın kanalları:

SAAT 17.00 SEANSI:

Günün ilk heyecanı Tivibu Spor 4 ekranlarında Ayvalıkgücü Belediyespor - Eskişehirspor mücadelesiyle başlayacak.

Aynı saatte Tivibu Spor 3 kanalında ise Küçükçekmece Sinop Spor ile Çorlu Spor 1947 kozlarını paylaşacak.

SAAT 20.00 SEANSI:

Akşamın dev randevusunda Malatya Yeşilyurt SK ile Erciyes 38 Futbol SK, Tivibu Spor 4 ekranlarında üst lig için ter dökecek.

Günün bir diğer önemli randevusu olan Yozgat Belediyesi Bozok Spor - 52 Orduspor FK karşılaşması ise Tivibu Spor 3 üzerinden canlı yayınlanacak.

Üst lige çıkma yolunda büyük çekişmeye sahne olacak bu karşılaşmalar, dijital platformun gücüyle geniş kitlelere ulaşarak futbol coşkusunu zirveye taşıyacak.