Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı verilerine göre, bugün vefat eden kişilerin bilgileri ve taziye adresleri şu şekilde:


30 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayça Aybek’in taziye adresi: Seyran Mahallesi, Yeşilyurt.


85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Döndü Kızıltaş’ın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Yeşilyurt.


72 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Turan Kahtalı’nın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Yeşilyurt.


56 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Aydın Ulusoy’un taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Yeşilyurt.


0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bebek Hallo’nun taziye adresi: —.

87 yaşında vefat eden ve Gedik Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hacı Mehmet Koç’un taziye adresi: Gedik Mahallesi, Yeşilyurt.


39 yaşında vefat eden ve Koldere Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Serhat Aydın’ın taziye adresi: Koldere Mahallesi, Doğanyol.


78 yaşında vefat eden ve Baskil Mezarlığı’na defnedilen Yüksel Duman’ın taziye adresi: Baskil, Elazığ.


94 yaşında vefat eden ve Orduzu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fatma Gültekin’in taziye adresi: Orduzu Mahallesi, Battalgazi.


64 yaşında vefat eden ve Hanımınçiftliği Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Çelem’in taziye adresi: Orduzu Mahallesi, Battalgazi.

Muhabir: MEHMET TEVFİK CİBİCELİ