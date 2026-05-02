Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) 2026 yılı Olağan Genel Kurulunda konuşan MESOB Başkanı Şevket Keskin, sanayi sitesi ve çarşı projelerine yönelik dikkat çeken eleştirilerde bulundu.

Yapılan planlamaların esnafın görüşü alınmadan gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Keskin, mevcut projelerin birçok sorunu beraberinde getirdiğini ifade etti.



“KİMSEYE SORMADAN 714 TANE DÜKKAN YAPTILAR”

Yeni yapılan sanayi sitesindeki eksik dükkanlar hakkında konuşan Şevket Keskin,

“Sanayi Sitesinin böyle olmaması lazımdı, defalarca söyledik. Kimseye sormadan 714 tane dükkan yaptılar. 714 tane insanımız, 930 tane ağır hasarlı yerimiz var. Dükkanı çıkanlar gitsin ama geri kalanı nereye gidecek? Bir adres gösterin, gösterin ki ben de esnafa söyleyeyim”

şeklinde konuştu.



Planlama sürecinde esnaf temsilcilerinin devre dışı bırakıldığını vurgulayan Keskin,

“Sen eğer ki zamanında bizimle oturup konuşsaydın, ilk yaptığımız temaslarda 2 bin 500 tane iş yeri betonarmeyle yapsaydık bugün sıkıntı çıkmazdı. Bana sormadan, kimseye sormadan insanları tek tek taşıdınız”

ifadelerini kullandı.



“BURALAR YAPILIRKEN BİZE SORMADILAR”

Esnafın belirsizlik içinde olduğunu belirten Keskin,

“Ama bugün esnaf oda başkanına soruyor; ‘Başkanım bizi kaldırıyorsunuz da nereye götüreceksiniz?’ Vallahi biz de bilmiyoruz. Çünkü buralar yapılırken bize sormadılar. Çarşı yapılırken de sormadılar”

diye konuştu.



Bir bakanla yaşadığı diyaloğu da aktaran Keskin,

"Ben bir Bakana dedim ki: 'Sayın Bakanım temelini attın da kaç tane bakırcımız olduğunu biliyor musun?'. 'Ben ne bileyim, size sormadılar mı?' dedi. Vallahi sormadılar. Eğer ki sorsalardı Akpınar çarşısını böyle yapmazlardı"

dedi.



Alternatif proje önerilerini de paylaşan Keskin,

“İlk zaman Emlak Konut'un çizdiği bir proje vardı, bu projeyi gelin yapın. Cadde AVM gibi dört tane blok Sıtmapınarı'na kadar götürün. Niyazi Mısri'nin oradakilerin üstüne konut verin, bu taraftakilere vermeyin, iki katlı yapın dedim”

ifadelerine yer verdi.



Şehir planlamasında meydan ve cami konusuna da değinen Keskin,

“Bu camiyi meydana çekmeyin dedim. Söylediğim zaman bazıları diyor ki ‘Ya acaba Başkan camiye mi karşı?’. Cezmi Kartay Caddesi ile Kışla Caddesi arasında belediyenin 7-8 dönümlük yeri var. Oraya çekin, iki caddeyi açın, bir Cuma Camisi, Deprem Camisi, 50 bin kişilik cami yapın. Ya meydanınız yok, meydan var mı Malatya’da?”

açıklamasında bulundu.