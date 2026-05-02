Bingöl Yedisu segmentinde meydana gelebilecek olası büyük depreme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Deprem Uzmanı Ramazan Demirtaş, kamuoyunda sıkça sorulan “hangi iller etkilenir?” sorusuna bilimsel çerçevede yanıt verdi. Demirtaş, Malatya başta olmak üzere birçok ilin etkilenme durumunun sabit bir listeyle açıklanamayacağını vurguladı.

1784 yılında aynı bölgede meydana gelen ve büyüklüğü 7.0-7.3 arasında değerlendirilen depremin benzerinin yaşanması halinde etkilerin birçok değişkene bağlı olacağını belirten Deprem Uzmanı Ramazan Demirtaş, yıkımın tek başına büyüklükle açıklanamayacağını ifade etti.

YIKIM 4 ANA FAKTÖRE BAĞLI

Demirtaş, depremde yıkım ve etkinin dört temel faktör tarafından belirlendiğini kaydetti. Bu faktörleri; deprem ve fay parametreleri, yapıların durumu, yerel zemin özellikleri ve dalga mekaniği olarak sıraladı.

Her kentin zemin yapısı ve yapı stokunun farklı olduğuna dikkat çeken Demirtaş, aynı büyüklükteki bir depremin farklı şehirlerde çok farklı sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

“MERKEZ ÜSSÜ EN FAZLA HASARI ALACAK DİYE BİR KURAL YOK”

Açıklamasında önemli bir noktaya daha değinen Demirtaş, deprem merkez üssünün her zaman en büyük yıkımın yaşandığı yer olmadığını ifade etti. Uygun zemin ve sağlam yapıların bulunduğu merkez üssünde hasar sınırlı kalabileceğini, buna karşılık zemin koşulları kötü ve yapı kalitesi düşük olan bölgelerde yıkımın daha ağır olabileceğini dile getirdi.

“KESİN ETKİ ALANI SÖYLEMEK BİLİMSEL DEĞİL”

Demirtaş, “Şu fay kırılırsa şu iller kesin etkilenir” şeklindeki genellemelerin doğru olmadığını belirterek, etkinin büyüklük, kırılma biçimi, zemin yapısı ve yapı kalitesine göre değiştiğini vurguladı.