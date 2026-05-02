Malatya’da Tüm Muhtar Sen ve Türkiye Muhtar Sen öncülüğünde düzenlenen programda, Malatya Valisi Seddar Yavuz “Asrın Valisi” ödülüne layık görüldü.

Törende, Tüm Muhtar Sen Yönetim Kurulu Üyesi, Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkan Vekili ve Halfettin Mahallesi Muhtarı Murat Ceyhan tarafından Vali Yavuz’a ödül takdim edildi. Programda konuşan muhtar temsilcileri, Vali Yavuz’un Malatya’da yürüttüğü çalışmaların takdire şayan olduğunu vurguladı.

DEPREM SÜRECİNDEKİ ÇALIŞMALARA VURGU

Programda söz alan Murat Ceyhan, özellikle deprem sonrası süreçte yürütülen koordinasyon, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ve hızlı çözüm üretme kabiliyeti nedeniyle Vali Seddar Yavuz’un bu ödüle layık görüldüğünü ifade etti. Ceyhan, “Sayın Valimiz, devlet ile millet arasında güçlü bir köprü kurmuş, zor zamanlarda Malatya halkının yanında olmuştur” dedi.

“BU ÖDÜL TÜM MALATYA’NINDIR”

Ödülünü aldıktan sonra kısa bir değerlendirme yapan Vali Seddar Yavuz ise, bu anlamlı ödülün kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti. Yavuz, “Bu ödül şahsıma değil, Malatya için gece gündüz çalışan tüm kamu görevlilerimize ve fedakâr vatandaşlarımıza aittir” ifadelerini kullandı.

Tören, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.