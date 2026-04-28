İş makinelerinin, nakliye kamyonlarının ve çiftçi traktörlerinin kullandığı dizel yakıtın (motorin) litresine tam 2,28 liralık ağır bir zam yapılırken, benzinli araç sahipleri de 0,95 liralık bir fiyat artışıyla karşılaştı. Yaşadığı ağır yıkımların ardından adeta devasa bir şantiyeye dönüşen, her köşesinde iş makinelerinin çalıştığı ve yeniden ayağa kalkmaya çabalayan Malatya'da, akaryakıta gelen bu acımasız çifte zam, toparlanma sürecine vurulan devasa bir pranga niteliği taşıyor.

Şantiyelerde Kamyonlar ve İş Makineleri Zor Durumda

Malatya'nın dört bir yanında devam eden toplu konut projeleri, altyapı yenileme çalışmaları ve hafriyat kaldırma işlemleri, devasa bir iş makinesi filosunun aralıksız çalışmasıyla mümkün olabiliyor. Ekskavatörler, vinçler, mikserler ve hafriyat kamyonları tamamen motorinle beslenen devasa canavarlar gibi yakıt tüketiyor. Motorin fiyatının Malatya istasyonlarında 73 liralara dayanması, kenti yeniden inşa eden müteahhit firmaların ve taşeronların maliyet tablolarını adeta infilak ettirdi. 2,28 liralık bu şok zammın ardından, birçok hafriyatçının ve inşaat firmasının günlük yakıt masrafları altından kalkılamaz boyutlara ulaştı.

Dünyaca Ünlü Kayısı Üreticisi Karalar Bağladı

Sanayi ve inşaat sektörünün yanı sıra, Malatya ekonomisinin en büyük can damarı olan kayısı üretimi de bu zam furyasından ağır bir yara aldı. İlkbaharın gelmesiyle birlikte bahçelerde ilaçlama, toprak işleme ve budama faaliyetlerine başlayan üreticiler, traktörlerine koyacakları mazotun fiyatı karşısında şaşkına döndü. Dünyanın dört bir yanına ihraç edilen Malatya kayısısının tarladan hasat edilip şehre, oradan da fabrikalara taşınması devasa bir nakliye operasyonu gerektiriyor. Gelen bu çifte akaryakıt zammı, üreticinin zaten dar olan kâr marjını tamamen silip süpürdü. Çiftçiler, bu artan girdi maliyetleriyle üretim yapmanın imkansızlaştığını belirtirken, artan mazot giderlerinin yeni sezonda kuru kayısı fiyatlarını tarihi zirvelere taşıyacağını ifade ediyorlar. Malatya'da sokağın nabzı, artan bu yakıt maliyetlerine karşı büyük bir tepkiyle atıyor.