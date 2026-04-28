Koçak, BAL Ligi’nde mücadele eden Hekimhan Belediyesi Girmanaspor’un şampiyonluğunda Kulüp Başkanı Abdulmüttalip Gürbüz ve yönetim kurulunun desteğinin çok önemli olduğunu ifade etti. Yönetimin her zaman takımın yanında olduğunu vurgulayan Koçak, bu birlikteliğin başarıyı getirdiğini söyledi.

Bazı futbolcuların beklentilerinin de Kulüp Başkanı Abdulmüttalip Gürbüz tarafından karşılanacağını belirten Koçak, yeni sezon hazırlıklarının kısa süre içerisinde başlayacağını açıkladı.

Ramazan Koçak ayrıca, Hekimhan Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü ile Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım’ın Hekimhan sporunun geleceği adına kulübü bir araya getirerek yön vermelerini gönülden beklediklerini dile getirdi.

Koçak açıklamasında, “Büyüklerimiz neyi uygun görürse bizler buna hazırız” ifadelerini kullanarak, kulüp olarak her türlü iş birliğine açık olduklarını belirtti.

Hekimhan Belediyesi Girmanaspor cephesinden yapılan bu açıklama, yeni sezon öncesi birlik ve beraberlik mesajı olarak değerlendirildi.