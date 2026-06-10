Projenin arkasındaki fikir, geçtiğimiz yıl 23 Ekim 2024'te TUSAŞ’a yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısının ardından filizlendi. Yaşanan olaydan etkilenen ve milli savunma sanayisine destek vermek isteyen Hekimhanlı öğrenciler, kolları sıvayarak geri dönüşüm malzemeleri toplamaya başladı.

4 ay süren yoğun ve titiz bir çalışmanın ardından ortaya çıkan maketlerin iç kısmında gazete, kağıt ve şeffaf poşetler kullanılırken; dış iskelet ve yürüyen aksamlar için atık tahta ve tekerleklerden faydalanıldı.

"NEDEN YENİ BİR SELÇUK BAYRAKTAR OLMASINLAR?"

Proje danışmanlığını yürüten öğretmen Ersin Coşkun, milli teknoloji hamlesini çocuklara aşılamayı hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:

"Milli teknoloji, milli yazılım, milli üretim diyerek savunma sanayimizi örnek aldık. Çocuklarımız çok büyük bir emek sarf etti. İkinci dönemin başında planladığımız bu çalışma 4 ayımızı aldı. İnşallah ileriki aşamalarda bu maketleri hareket ettirmeyi, daha da üst seviyeye çıkarıp uçurmayı istiyoruz. Önümüzde örnek alınacak bir Selçuk Bayraktar var. Biz çocuklara bu isimleri vizyon olarak gösteriyoruz. Bu çocuklar neden bir Selçuk Bayraktar olmasın? Bugün maketini yapan, gelecekte gerçek yazılımını ve mühendisliğini elbette yapacaktır."

HEKİMHANLI ÇOCUKLARIN TEK BİR HAYALİ VAR: SELÇUK BAYRAKTAR İLE TANIŞMAK!

Projede yer alan 8'inci sınıf öğrencileri, döktükleri alın terinin ardından şimdi tek bir büyük hayalin gerçekleşmesini bekliyor: Milli teknolojilerin gerçeğini yerinde görmek ve Selçuk Bayraktar ile tanışmak!

Ecrin Naz Öztürk: "Televizyonda izleyip hayran kaldığımız bu uçakları canlı canlı görmek için Selçuk Bayraktar ile tanışmayı çok istiyoruz."

Kayra Meclis (Geleceğin Pilot Adayı): "Zincir marketlerden kartonlar topladık. Çökme yapmasın diye içini yumuşak malzemelerle doldurduk. Benim en büyük idolüm Selçuk Bayraktar. Büyüyünce askeri pilot olmak istiyorum."

Musap Genç: "Milli teknoloji hedeflerinden ilham aldık. 'Biz de yapabiliriz' öz güveniyle yola çıktık. Takım ruhuyla tüm zorlukları aştık."

Hekimhan Sakarya Ortaokulu bahçesinde sergilenen maket uçaklar, hem çevre bilincine dikkat çekiyor hem de Malatya'dan yükselen yerli ve milli teknoloji sevdasını gözler önüne seriyor. Şimdi gözler, bu azimli öğrencilerin sesini duyacak olan yetkililerde ve BAYKAR yönetiminde.