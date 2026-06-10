Yeşilyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından “Aile Yılı” etkinlikleri kapsamında bu yıl ilki hayata geçirilen “Büyükler Pazar Görsün – Küçük Ellerden, Büyük Fikirler!” etkinliği, Malatya’da büyük bir dayanışma köprüsü kurdu. Çocukların girişimcilik ruhunu canlandırmak, üretkenliklerini desteklemek ve toplumsal sorumluluk bilincini aşılamak amacıyla Malatya 100. Yıl Kent Parkı’nda düzenlenen organizasyon, hem renkli anlara sahne oldu hem de büyük bir iyilik hareketine dönüştü.

İKİ GÜNLÜK EMEĞİN GELİRİ YETİMLERE UMUT OLDU

Malatyalı ailelerin yoğun ilgi gösterdiği ve iki gün süren etkinlikte minik pazar esnafları; kendi eski oyuncaklarını, kitaplarını, el emeği takı ve süs eşyalarını stantlarda satışa sundu ya da takas etti. Gün boyu ziyaretçilerle birebir ticaret deneyimi yaşayan çocukların kazancı ise parmak ısırttı.

Etkinlik sonunda toplanan 36 bin 880 TL, stant açan çocukların ortak kararıyla, ihtiyaç sahibi yetim çocuklara ulaştırılmak üzere Yetimler Kervanı Malatya Şubesi’ne bağışlandı. Miniklerin bu toplumsal duyarlılığı, parkı dolduran vatandaşlardan büyük takdir topladı.

BAŞKAN PROF. DR. İLHAN GEÇİT "PAYLAŞMANIN EN GÜZEL ÖRNEĞİNİ SERGİLEDİLER"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, minik girişimcileri bu anlamlı günlerinde yalnız bırakmadı. Parktaki stantları tek tek gezerek çocuklarla sohbet eden ve onların heyecanına ortak olan Başkan Geçit, sergilenen özverinin gurur verici olduğunu belirtti.

Başkan İlhan Geçit yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“'Büyükler Pazar Görsün' etkinliğimizde evlatlarımızın kurduğu stantları ziyaret ederek onların ticaret heyecanına ortak olduk. Oyuncaklarını, takılarını ve kitaplarını satışa sunan yavrularımız; paylaşmanın, dayanışmanın ve girişimciliğin en güzel örneğini ilçemizde sergiledi. Bu etkinlik sayesinde çocuklarımız hem üretmenin değerini öğrendi hem de sosyal ilişkilerini güçlendirdi. İki gün süren bu anlamlı etkinlikte toplanan bağışların Yetimler Kervanı'na ulaştırılması ise organizasyonu çok daha kıymetli kıldı. Tüm öğrencilerimizi ve ailelerini bu örnek davranıştan dolayı yürekten kutluyorum.”

AİLELERDEN YEŞİLYURT BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR

Çocukların küçük yaşta sorumluluk almasını, iletişim becerilerini geliştirmesini ve üretken birer birey olma yolunda ilk adımı atmasını sağlayan etkinlik velilerden de tam not aldı. Malatyalı aileler, çocuklarına hem eğlenceli bir hafta sonu yaşatan hem de yardımlaşma bilinci aşılayan organizasyon için Yeşilyurt Belediyesi’ne ve Başkan İlhan Geçit’e teşekkürlerini iletti.

Hafızalarda güzel izler bırakan program, Malatya'da toplumsal yardımlaşma ruhunun her yaşta ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.