Deprem sonrası yeniden yapılanma ve kentsel dönüşüm çalışmalarının merkez üssü olan Malatya’da, şehrin en önemli arterlerinden biri olan Fuzuli Caddesi’nde çalışmalar devam ediyor. Battalgazi ilçesine bağlı caddede yürütülen üstyapı ve yol genişletme çalışmaları, bölgenin çehresini tamamen değiştiriyor.

CADDE GÜVENLİ HALE GETİRİLDİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Battalgazi Belediyesi iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, Fuzuli Caddesi’nde trafik yoğunluğunu azaltmak ve daha konforlu bir ulaşım sağlamak amacıyla yol genişletme çalışmaları gerçekleştirildi. Genişletilen yol hatları ve yenilenen kaldırım sınırları sayesinde cadde, modern bir görünüme kavuşurken sürücüler ve yayalar için de daha güvenli hale getirildi.

YAŞAM ALANLARI DA İNŞA EDİLİYOR

Fuzuli Caddesi'nde sadece ulaşım aksı değil, yaşam alanları da yeniden inşa ediliyor. Bölgedeki son durumu gösteren objektiflerde, yükselen yeni ve modern konut projelerinin dış cephe kaplama (mantolama) aşamasına geldiği görülüyor.

CADDE NE ZAMAN HAZIR HALE GELECEK?

İnşaat alanlarında yer alan yoğun yalıtım malzemeleri ve çevre düzenlemesi için getirilen kilit taşları, caddenin çok kısa bir süre içinde tamamen hazır hale geleceğinin sinyallerini veriyor.

Malatya'nın kalbi konumundaki Fuzuli Caddesi, tamamlanan ve devam eden projelerle birlikte yakın zamanda ticari ve sosyal hayatın yeniden canlandığı en prestijli bölgelerden biri olmaya aday.