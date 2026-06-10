Malatya’da yerel yatırımlar arasında, hem şehre gelecek öğrencileri hem de uzaktaki aileleri rahatlatacak en somut adım atıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Malatya’da eğitim gören üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını lüks, konforlu ve en önemlisi maksimum güvenlikli bir konseptle karşılayacak olan 2 bin kapasiteli akıllı yurt projesinin detayları netleşti.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yakınca Yerleşkesi sınırları içerisinde inşa edilecek olan modern yurt kompleksi, sadece bir barınma alanı değil, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarına yanıt veren bir sosyal yaşam ekosistemi olarak tasarlandı.

DEPREME KARŞI ÇELİK ZIRH TÜNEL KALIP SİSTEMİ

Malatya'nın deprem bölgesindeki konumu ve toplumsal hassasiyetler göz önünde bulundurularak, projenin mühendislik safhasında güvenlik standartları en üst seviyede tutuldu. Toplamda 1000 kız ve 1000 erkek öğrenci kapasitesine sahip olacak dev kompleks, son deprem yönetmeliğine tamamen uygun şekilde, tünel kalıp sistemiyle inşa edilecek.

Kız ve erkek yerleşkelerinin birbirinden tamamen bağımsız olarak yapılandırıldığı projede; her iki alanda da ikişer adet yatakhane bloğu ve öğrencilerin deprem endişesinden uzak, huzurla zaman geçirebileceği sosyal tesis binaları yer alacak.

YURT DEĞİL ADETA 5 YILDIZLI SOSYAL YAŞAM KOMPLEKSİ

Klasik yurt anlayışını tamamen değiştiren ve "akıllı kompleks" unvanını hak eden projede, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimleri için hiçbir detay unutulmadı. Kampüs içindeki donatılar adeta parmak ısırtıyor:

Profesyonel Spor Alanları: Sağlıklı yaşam için 200 metrekarelik modern fitness salonu ve turnuvalara ev sahipliği yapabilecek 580 metrekarelik kapalı spor salonu.

Sağlıklı yaşam için 200 metrekarelik modern fitness salonu ve turnuvalara ev sahipliği yapabilecek 580 metrekarelik kapalı spor salonu. Kültür ve Sanat Merkezleri: Öğrencilerin etkinlikleri için geniş sahneli bir konferans salonu, ibadet alanları ve kişisel becerilerini geliştirebilecekleri 5 adet çok amaçlı atölye.

Öğrencilerin etkinlikleri için geniş sahneli bir konferans salonu, ibadet alanları ve kişisel becerilerini geliştirebilecekleri 5 adet çok amaçlı atölye. Açık Hava Aktivite Tesisleri: Erkek yurdu yerleşkesinde gençlerin enerjilerini atabileceği açık halı saha; kız yurdu yerleşkesinde ise açık basketbol ve voleybol sahaları.

Erkek yurdu yerleşkesinde gençlerin enerjilerini atabileceği açık halı saha; kız yurdu yerleşkesinde ise açık basketbol ve voleybol sahaları. Çevre Düzenlemesi ve Rekreasyon: Stres atmak ve ders aralarında nefes almak için kamelyalar, açık hava spor aletleri, modern yürüyüş ve koşu yolları.

YÜKSEK GÜVENLİK STANDARTLARI VE ÇAĞDAŞ EĞİTİM ORTAMI

Modern mimarisi, tünel kalıp teknolojisiyle sağlanan tavizsiz yapı güvenliği ve geniş sosyal donatı alanlarıyla dikkat çeken bu proje, Malatya’nın yükseköğrenim altyapısına çok güçlü bir ivme kazandıracak. Şehre gelecek olan öğrencilere çağdaş, izole ve güvenli bir yaşam ortamı sunulurken, ailelerin de gözü arkada kalmayacak.