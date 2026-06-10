Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, bugün Malatya genelinde tam anlamıyla iki farklı hava durumu yaşanacak. Kent merkezinde sıcaklıklar tırmanışa geçip vatandaşları bunaltırken; kuzey ve batı ilçelerinde gökyüzü öğleden sonra aniden kararıp şimşekler çakacak. Plan yapmadan önce mutlaka göz atmanız gereken, sıcaklık derecelerine göre sıralanmış ilçe ilçe Malatya hava durumu listesi:

GÜNEŞE TESLİM OLAN VE MEVSİM NORMALLERİNİ AŞAN İLÇELER LİSTESİ

Bu ilçelerde gökyüzü parçalı ve az bulutlu olacak, sıcaklıklar yaz değerlerinde seyredecek:

Yazıhan: Parçalı bulutlu – Günün en yüksek sıcaklığı tam 34°C

Parçalı bulutlu – Günün en yüksek sıcaklığı tam Battalgazi: Parçalı bulutlu ve güneşli – 33°C

Parçalı bulutlu ve güneşli – Doğanyol: Parçalı bulutlu – 33°C

Parçalı bulutlu – Yeşilyurt: Parçalı bulutlu ve sıcak – 32°C

Parçalı bulutlu ve sıcak – Kale: Parçalı bulutlu – 32°C

Parçalı bulutlu – Merkez (Genel): Parçalı bulutlu – 31°C

Parçalı bulutlu – Pütürge: Parçalı bulutlu – 31°C

Parçalı bulutlu – Akçadağ: Parçalı bulutlu – 30°C

Parçalı bulutlu – Doğanşehir: Parçalı bulutlu – 29°C

ANİDEN ŞİMŞEKLİ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN 5 İLÇE LİSTESİ

Bu ilçelerde yaşayan vatandaşların öğle saatlerinden sonra ani sel, yıldırım ve su baskınlarına karşı tedbirli olması gerekmektedir:

Arguvan: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı – 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı – Darende: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı – 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı – Hekimhan: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı – 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı – Arapgir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı – 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı – Kuluncak: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı – 28°C

Bugün Malatya genelinde tam bir "hava zıtlığı" yaşanacak. Eğer gün içinde Battalgazi ve Yeşilyurt gibi merkez ilçelerde dışarı çıkacaksanız, mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklığa karşı şapkanızı ve suyunuzu yanınıza almayı unutmayın. Ancak aracınızla veya iş gereği Arapgir, Darende, Hekimhan, Arguvan ve Kuluncak çevrelerine doğru yola çıkacaksanız, öğleden sonra aniden bastırabilecek gök gürültülü sağanak yağışa ve şimşek çakmalarına karşı mutlaka tedbirli olun. Şimdiden keyifli ve güvenli bir gün dileriz!