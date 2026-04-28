Kenan Doğulu için sayısız hatıra barındıran, özel bir sığınak olan Los Angeles'taki ev, bölgede etkili olan felaket boyutundaki yangının ardından tamamen yok oldu. Olayın şokunu atlatan ünlü popçu, yangından geriye sadece küllerin kaldığı bu mülk ile ilgili sürpriz bir karar aldı. Özellikle sosyal medyada "Kenan Doğulu Los Angeles'taki evini ne kadara satıyor", "Kenan Doğulu evini neden satıyor" gibi sorgu kalıpları en çok arananlar listesine girdi. Yılların birikimini ve değerli eşyalarını o evde bırakan Doğulu'nun yaptığı son açıklamalar, hayranlarını derinden etkiledi.

KENAN DOĞULU LOS ANGELES'TAKİ EVİNİ SATIYOR MU?

Ünlü sanatçı Kenan Doğulu, Amerika'nın Los Angeles şehrinde yaşanan felakette küle dönen evini satılığa çıkardığını duyurdu. Olayın ardından mevcut mülkü elinden çıkararak başka bir bölgede yeni bir ev almak istediğini açıkça dile getirdi.

KENAN DOĞULU LOS ANGELES'TAKİ EVİNİ NEDEN SATIYOR?

Geçtiğimiz günlerde alevlere teslim olan evinden geriye hiçbir şey kalmadığını belirten başarılı şarkıcı, bu ağır tablonun ardından o sayfayı kapatmak istiyor. Yaşadığı büyük kaybın ardından hem psikolojik olarak yeni bir başlangıç yapmak hem de o bölgeden uzaklaşıp farklı bir yerde yeniden ev sahibi olmak amacıyla bu satış kararını aldı.

KENAN DOĞULU LOS ANGELES'TAKİ EVİNİ NE KADARA SATIYOR?

Magazin kulislerinde en çok konuşulan konulardan biri de kül olan mülkün değeri oldu. Doğulu, yanan evinin yaklaşık 2 milyon dolar değerinde olduğunu ifade etti. Ancak sadece arazisi kalan bu mülkü tam olarak ne kadara satacağına dair net bir rakam vermedi.

KENAN DOĞULU YANGIN SONRASI NE AÇIKLAMA YAPTI?

Konuyla ilgili sessizliğini bozan sanatçı, "Los Angeles’taki evim kül oldu. Satıp çıkmaya çalışıyorum, başka bir yerde yeniden almak istiyorum. Dümdüz oldu" diyerek yaşadığı çaresizliği gözler önüne serdi. Yangında sadece bir binayı değil; imzalı gitarlarını, özel albümlerini ve pahalı stüdyo ekipmanlarını da kaybettiğini anlattı. Yaşadığı olayın duygusal olarak çok zorlayıcı olduğunu vurgulayan Doğulu, "Mala gelsin. Çok üzüldüm ama orada olmadığımız için mutluyum. Büyük bir travma ama çözülemeyecek bir şey değil" sözleriyle sevenlerinin yüreğine su serpti.