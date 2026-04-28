Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanan 1 Mayıs'ta, birçok kamu kurumu gibi bankalar da çalışma düzenini değiştirdi. Banka şubelerine gitmeyi planlayan veya acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, çalışma saatleri ve işlem limitleri hakkında detaylı bilgi arıyor. 1 Mayıs bankaların çalışma durumu ve para transferi süreçlerine dair merak edilenleri derledik. İşte konuya dair tüm detaylar.

1 MAYIS BANKALAR AÇIK MI VE ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, resmi tatil statüsünde yer aldığı için bu tarihte tüm banka şubeleri kapalı olacak. Cuma gününe denk gelen bu özel günde şubeler üzerinden işlem yapılması mümkün değil. Bankada nakit işlemi olan ya da şubeden halletmesi gereken bir evrak işi bulunan vatandaşların işlemlerini tatil öncesinde ya da tatil sonrasındaki ilk iş gününde yapması gerekiyor.

1 MAYIS'TA EFT VE HAVALE YAPILIR MI?

Banka şubelerinin kapalı olması sebebiyle internet bankacılığı üzerinden yapılacak EFT işlemleri de hemen hesaplara geçmeyecek. 1 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek olan EFT işlemleri, ilk iş günü olan 4 Mayıs Pazartesi saat 08.00 itibarıyla karşı hesaba aktarılacak. Ancak FAST sistemi sayesinde, bankaların belirlediği limitler dahilindeki para transferleri anlık olarak gerçekleştirilmeye devam edecek. Havale işlemleri ise aynı banka içerisindeki hesaplar arasında olduğu için kesintisiz yapılabilecek.

BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Resmi tatilin sona ermesinin ardından bankalar, normal çalışma düzenine geri dönecek. Hafta sonu tatilinin de araya girmesiyle birlikte, Türkiye genelindeki tüm özel ve kamu bankaları 4 Mayıs Pazartesi günü mesaiye başlayacak. Bu süre zarfında vatandaşlar ATM'ler, internet bankacılığı ve mobil uygulamalar üzerinden birçok işlemini gerçekleştirebilecek.