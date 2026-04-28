Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği o gün geldi! Bugün TV'de hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi'nde PSG-Bayern Münih kapışması şifresiz mi? Türkiye alt liglerinde hangi kritik Play-Off maçları sahne alacak? İşte 28 Nisan 2026 Salı gününe damga vuracak tüm karşılaşmalar, başlama saatleri ve şifresiz kanal listesi...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ DEVLERİN GECESİ

Günün en büyük maçı Avrupa'nın zirvesinde oynanıyor. İşte Şampiyonlar Ligi yarı final programı:

22:00 | Paris Saint-Germain - Bayern Münih Yayın: TRT 1 (Şifresiz)



Türkiye 3. Lig Play-Off: Kader Randevuları

Profesyonel lig yolunda bugün 1. Tur rövanş maçları oynanıyor. İşte ekranlara gelecek maçların listesi:

15:00 | Karadeniz Ereğli Belediye - Yozgat Bld. Bozokspor Yayın: TiviBu Spor

20:00 | 52 Orduspor FK - Fatsa Belediyespor Yayın: TiviBu Spor 3

20:00 | Eskişehirspor - Balıkesirspor Yayın: TiviBu Spor

20:00 | Karşıyaka - Ayvalıkgücü Belediyespor Yayın: TiviBu Spor 4



SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG YILDIZLAR SAHNEDE

Al Hilal'in şampiyonluk yürüyüşü ve Suudi ligindeki diğer önemli eşleşmeler:

19:00 | Al Shabab Riyadh - Al Fateh (S Sport+)

(S Sport+) 19:45 | Neom SC - Al Hazm (S Sport+)

(S Sport+) 21:00 | Al Hilal Riyadh - Damac FC Yayın: TRT Tabii Spor

21:00 | Al Khaleej - Al Najma (S Sport+)