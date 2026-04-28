Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği o gün geldi! Bugün TV'de hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi'nde PSG-Bayern Münih kapışması şifresiz mi? Türkiye alt liglerinde hangi kritik Play-Off maçları sahne alacak? İşte 28 Nisan 2026 Salı gününe damga vuracak tüm karşılaşmalar, başlama saatleri ve şifresiz kanal listesi...
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ DEVLERİN GECESİ
Günün en büyük maçı Avrupa'nın zirvesinde oynanıyor. İşte Şampiyonlar Ligi yarı final programı:
- 22:00 | Paris Saint-Germain - Bayern Münih
- Yayın: TRT 1 (Şifresiz)
Türkiye 3. Lig Play-Off: Kader Randevuları
Profesyonel lig yolunda bugün 1. Tur rövanş maçları oynanıyor. İşte ekranlara gelecek maçların listesi:
- 15:00 | Karadeniz Ereğli Belediye - Yozgat Bld. Bozokspor
- Yayın: TiviBu Spor
- 20:00 | 52 Orduspor FK - Fatsa Belediyespor
- Yayın: TiviBu Spor 3
- 20:00 | Eskişehirspor - Balıkesirspor
- Yayın: TiviBu Spor
- 20:00 | Karşıyaka - Ayvalıkgücü Belediyespor
- Yayın: TiviBu Spor 4
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG YILDIZLAR SAHNEDE
Al Hilal'in şampiyonluk yürüyüşü ve Suudi ligindeki diğer önemli eşleşmeler:
- 19:00 | Al Shabab Riyadh - Al Fateh (S Sport+)
- 19:45 | Neom SC - Al Hazm (S Sport+)
- 21:00 | Al Hilal Riyadh - Damac FC
- Yayın: TRT Tabii Spor
- 21:00 | Al Khaleej - Al Najma (S Sport+)