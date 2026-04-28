Malatya büyükşehir belediyesi tarafından yürütülen yol bakım ve onarım çalışmaları, Yıldız Büfe mevkiinden başlayarak üst geçide kadar uzanan güzergahta yoğun şekilde sürüyor. Ekiplerin sahadaki çalışmaları nedeniyle, Malatya trambüs hattında geçici değişiklik yapıldı.

Yeni düzenlemeye göre trambüs seferleri, Yeni Şire Pazarı karşısında bulunan Üniversite Durağı’na kadar devam ediyor. Bu noktadan sonra yolcular, ulaşımına otobüslerle aktarma yaparak devam ediyor.

Yetkililer, çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini belirtirken, vatandaşların geçici güzergah değişikliğine dikkat etmeleri ve ulaşım planlarını buna göre yapmaları istendi.