Ezan vakitleri, Müslümanların yerine getirmekle yükümlü olduğu beş vakit namazın başlangıç saatlerini ifade eder. Güneşin konumu, mevsimler ve coğrafi şartlara göre hesaplanan bu vakitler, her gün değişiklik gösterebiliyor. Malatya’da bugün ezan saatlerinin kaçta okunacağı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Müslümanların kılmakla yükümlü olduğu beş vakit namaz; sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarından oluşuyor. Ezan ise bu vakitlerin başladığını haber veren bir çağrı niteliği taşıyor.

Malatya’da 28 Nisan 2026 Salı günü için ezan vakitleri şu şekilde:

İmsak: 03.55

Güneş: 05.27

Öğle: 12.31

İkindi: 16.17

Akşam: 19.22

Yatsı: 20.48

BEDENİNDE DÖVME BULUNAN KİŞİNİN NAMAZI GEÇERLİ OLUR MU?

Vücuda iğneler batırılıp, açılan deliklere boyalı maddeler konularak yapılan dövme, eski çağlardan beri yapılan bir cahiliye âdeti olup, sağlık açısından zararlı olduğu gibi dinen de yasaklanmıştır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), dövmeyi yapan ve yaptıranların Allah’ın rahmetinden uzak olacaklarını bildirmiştir (Buhârî, Libâs, 83-87; Müslim Libâs, 120; Tirmizi, Edeb, 33 ). Dövme yaptırmak dinimizce yasaklanmış olmakla birlikte cilt üzerinde bir tabaka oluşturmayan dövmeler abdest ve gusle engel değildir. Fakat deri üzerine yapılarak suyun temasını engelleyen bir tabaka oluşturan dövmeler abdest ve gusle mani olacağından namaza da engel teşkil eder. Daha önce yapılmış olup deri üzerinde tabaka oluşturmuş ve çıkarılması da mümkün olmayan dövmeler ise artık deri hükmünü almış olur. Dolayısıyla bu durumda kılınan namaz geçerlidir. Abdest ve gusle engel olmayan türden olan dövmeler, dikkat çekici resim vb. içeriyorsa bunların namaz kılarken kapatılması uygun olur.