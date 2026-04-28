Malatya’da 28 Nisan Salı günü sağlık ihtiyaçlarınız için kapısı açık olan eczaneler belli oldu. Merkez ve Eski Malatya’da hizmet verecek nöbetçi eczanelerin tam listesi, iletişim numaraları ve en kolay ulaşım tarifleri haberimizde.

MALATYA'DA ACİL İLAÇ İHTİYACI OLANLAR DİKKAT!

28 Nisan 2026 tarihinde Malatya genelinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler açıklandı. Şehir merkezindeki yoğunluk ve Eski Malatya bölgesindeki ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak belirlenen listede; Yeşilyurt, Battalgazi ve merkez mahallelerdeki eczanelerin konumları belli oldu.

İşte 24 saat boyunca kesintisiz hizmet verecek olan o eczaneler:

MALATYA MERKEZ NÖBETÇİ ECZANELER

GÖZDE ECZANESİ Adres: Başharık Mah. Gonca Sok. No: 2/1A (Mücelli 1 Nolu ASM Yanı, Engelliler Parkı Karşısı) Telefon: 0422 502 11 99

EZGİ ECZANESİ Adres: Fırat Mah. Hastane Cad. No:60/B (Eski Devlet Hastanesi Karşısı) Telefon: 0530 827 74 35

TARÇIN ECZANESİ Adres: Yeni Devlet Hastanesi Ağız Diş Sağlığı Arkası, Ergenekon Köprüsü Bitimi Telefon: 0422 336 46 56

SAĞLAM ECZANESİ Adres: Hasanbey Cad. Ekonomik Pazar İlerisi, Adafı 2 Nolu A.S.M. Karşısı Telefon: 0537 525 26 27

ÇARE ECZANESİ Adres: Gedik Mah. Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi Karşısı Telefon: 0422 481 48 49



ESKİ MALATYA (BATTALGAZİ) NÖBETÇİ ECZANE

ARI ECZANESİ Adres: Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi (Eskimalatya Semt Polikliniği Karşısı) Telefon: 0534 686 37 03



Malatya’daki yoğunluk veya adres değişiklikleri ihtimaline karşı, eczaneye gitmeden önce yukarıdaki numaralardan iletişime geçerek konum teyidi almanız önerilir. Sağlıklı günler dileriz.