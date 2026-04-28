Malatya’da 28 Nisan Salı günü sağlık ihtiyaçlarınız için kapısı açık olan eczaneler belli oldu. Merkez ve Eski Malatya’da hizmet verecek nöbetçi eczanelerin tam listesi, iletişim numaraları ve en kolay ulaşım tarifleri haberimizde.
MALATYA'DA ACİL İLAÇ İHTİYACI OLANLAR DİKKAT!
28 Nisan 2026 tarihinde Malatya genelinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler açıklandı. Şehir merkezindeki yoğunluk ve Eski Malatya bölgesindeki ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak belirlenen listede; Yeşilyurt, Battalgazi ve merkez mahallelerdeki eczanelerin konumları belli oldu.
İşte 24 saat boyunca kesintisiz hizmet verecek olan o eczaneler:
MALATYA MERKEZ NÖBETÇİ ECZANELER
- GÖZDE ECZANESİ
- Adres: Başharık Mah. Gonca Sok. No: 2/1A (Mücelli 1 Nolu ASM Yanı, Engelliler Parkı Karşısı)
- Telefon: 0422 502 11 99
- EZGİ ECZANESİ
- Adres: Fırat Mah. Hastane Cad. No:60/B (Eski Devlet Hastanesi Karşısı)
- Telefon: 0530 827 74 35
- TARÇIN ECZANESİ
- Adres: Yeni Devlet Hastanesi Ağız Diş Sağlığı Arkası, Ergenekon Köprüsü Bitimi
- Telefon: 0422 336 46 56
- SAĞLAM ECZANESİ
- Adres: Hasanbey Cad. Ekonomik Pazar İlerisi, Adafı 2 Nolu A.S.M. Karşısı
- Telefon: 0537 525 26 27
- ÇARE ECZANESİ
- Adres: Gedik Mah. Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi Karşısı
- Telefon: 0422 481 48 49
ESKİ MALATYA (BATTALGAZİ) NÖBETÇİ ECZANE
- ARI ECZANESİ
- Adres: Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi (Eskimalatya Semt Polikliniği Karşısı)
- Telefon: 0534 686 37 03
Malatya’daki yoğunluk veya adres değişiklikleri ihtimaline karşı, eczaneye gitmeden önce yukarıdaki numaralardan iletişime geçerek konum teyidi almanız önerilir. Sağlıklı günler dileriz.