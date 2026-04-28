Malatya genelinde işletme bakım ve altyapı faaliyetleri kapsamında çok sayıda mahallede elektrik kesintisi yaşanacak.

DARENDE’DE GENİŞ KAPSAMLI KESİNTİ

Darende ilçesinde Balaban, Hisarcık, Karabayır, Kaynak ve Yenipınar mahallelerinde 09.30–16.00 saatleri arasında işletme çalışması yapılacak.

DOĞANŞEHİR’DE KESİNTİ

Doğanşehir ilçesinde Küçüklü Mahallesi’nde 13.00–17.00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (müteahhit) uygulanacak.

Elmalı ve Beğre mahallelerinde ise 09.00–11.00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (müteahhit) nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

AKÇADAĞ’DA KESİNTİ

Akçadağ ilçesinde Kozluca, Taşevler, Bekiruşağı ve Darıca mahallelerinde 09.30–16.00 saatleri arasında işletme çalışması yapılacak.

Ören Mahallesi’nde ise 09.00–17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

BATTALGAZİ’DE KESİNTİ

Battalgazi ilçesinde İskender Mahallesi’nde 09.30–16.00 saatleri arasında işletme çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

ARAPGİR’DE GENİŞ ÇAPLI KESİNTİ

Arapgir ilçesinde Pirali, Gebeli, Eskiarapgir, Taşdelen, Yazılı, Aliçli, Paçalı, Aktaş, Esikli, Günyüzü, Ulaçlı, Boğazlı, Onar, Selamlı ve Yukarıyabanlı mahallelerinde 09.00–16.00 saatleri arasında işletme bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

Ayrıca Deregezen, Kaynak, Kazanç, Sinikli, Kılıçlı, Sipahiuşağı, Konducak, Çakırsu, Bostancık, Meşeli ve Sugeçti mahallelerinde de aynı saatler arasında altyapı çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanacak.

HEKİMHAN’DA KESİNTİ

Hekimhan ilçesinde Deveci, Karaköçek, Aşağısazlıca, Uğurlu, Saraylı, Sazlıca ve Dikili mahallelerinde 09.00–17.00 saatleri arasında işletme bakım çalışması yapılacak.

Ballıkaya Mahallesi’nde ise 09.00–16.00 saatleri arasında altyapı çalışması uygulanacak.

ARGUVAN’DA GENİŞ KAPSAMLI KESİNTİ

Arguvan ilçesinde Bahçeli, İçmece, Morhamam, İsaköy, Narmikan, Yeni, Yamaç, Doydum, Tepebağ, Ermişli, Kuyudere, Dolaylı, Şotik, Alhasuşağı, Göçeruşağı, Çavuşköy, Kömürlük, Gökağaç, Yoncalı, Bozan, Armutlu, Yeniköy, Karahüyük, Akören, Eymir, Kızık, Kuruttaş, Güngören, Çakmak, Çayırlı, Kızıluşağı, Koçak, Koyuncu ve Konakbaşı mahallelerinde 09.00–16.00 saatleri arasında altyapı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

KULUNCAK’TA KESİNTİ

Kuluncak ilçesinde Ciritbelen Mahallesi’nde 09.00–17.00 saatleri arasında işletme bakım çalışması yapılacak.