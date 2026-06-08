Bulgaristan’da gerçekleştirilen Burgas Cup 2026 EFC Circuit Eskrim Turnuvası'nın U12 kategorisinde mücadele eden Malatyalı sporcular önemli dereceler elde etti.

Turnuvada Mehmet Fettah Gökçek üçüncü olurken, Ahmet Asaf Tutuk ise altıncı sırada yer aldı. Sporcular, elde ettikleri sonuçlarla Malatya’yı ve Türkiye’yi başarıyla temsil etti.

Başarılarıyla dikkat çeken sporcular ile onların yetişmesinde emeği bulunan antrenör Samet Koç tebrik edilirken, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarılarının devam etmesi temennisinde bulunuldu.