Kurşunlu Mahalle Muhtarı Hüseyin Gider, yapılan yatırımların mahalle için büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:

“MASKİ Genel Müdürlüğü geçtiğimiz yıl Kurşunlu, Cecimli ve Çatalpınar mahallelerini kapsayan bölgede içme suyu hatlarını yeniledi. Ayrıca üç adet içme suyu deposu modernize edilerek hizmete sunuldu. Bu yıl ise Gelengeç Mahallemizde önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Mahallemizin fosseptiği doğrudan dereye akıyordu. Yapılan yeni fosseptik sistemiyle bu sorun çözüldü. Dere Evleri mevkiindeki su depomuz ise kullanılamayacak durumdaydı. Yeni su depomuzun mahallemize ulaştırılması bizleri son derece mutlu etti. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er olmak üzere MASKİ Genel Müdürümüze ve tüm ekibine teşekkür ediyorum.”

“HEKİMHAN’DA İÇME SUYU VE KANALİZASYON SORUNU KALMAYACAK”

Malatya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İhsan Sarıtaş da MASKİ’nin taleplere hızlı şekilde cevap verdiğini ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

“Şu an Kurşunlu’da önemli bir yatırım programını kayıt altına alıyoruz. Hekimhan’ın her tarafında bu tür hizmetler devam ediyor. Hekimhan’ın sıkıntısı bizim sıkıntımızdır. Hizmet noktasında MASKİ Genel Müdürümüz tüm taleplerimize anında cevap veriyor. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah Hekimhan’da içme suyu ve kanalizasyon sıkıntısı kalmayacak.” Hekimhan’da gece yarısı baskını! Kovanları dağıtan davetsiz misafir kamerada İçeriği Görüntüle

“KURŞUNLU’NUN 50 YILLIK İHTİYACI HESAPLANDI”

AK Parti Hekimhan İlçe Başkanı Salim Akyüz ise yatırımların uzun vadeli planlamayla hayata geçirildiğini belirterek şöyle konuştu:

“MASKİ Genel Müdürlüğü, Kurşunlu’ya 2026 yılı içerisinde 40 milyon liralık yatırım yapıyor. MASKİ’nin görevi oldukça zor çünkü yaptığı çalışmaların büyük bölümü yerin altında yürütülen altyapı yatırımlarından oluşuyor. Bu yatırımlar hem büyük emek hem de yüksek maliyet gerektiriyor. Kurşunlu’nun önümüzdeki 50 yıllık projeksiyonu hesap edilerek eski asbestli borular yenileniyor. Arıtma sistemi ve yeni su depolarıyla birlikte Kurşunlu daha yaşanılabilir bir yer olacak. Geçen yıl Hekimhan’a yaklaşık 370 milyon liralık yatırım yapan MASKİ’ye ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er’e teşekkür ediyoruz.”

“KURŞUNLU’DA DOĞAYI KORUYAN MODERN SİSTEM KURDUK”

MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen ise yapılan çalışmaların hem çevreyi koruyacağını hem de kesintisiz içme suyu sağlayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Geçen yıl il genelinde yaklaşık 5 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bin 300 kilometreye yakın içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yaptık. Hekimhan’a da çok ciddi yatırımlarımız oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er’in talimatları doğrultusunda kırsalda sağlıklı ve kesintisiz su yönetimi için çalışıyoruz. Bu kapsamda Kurşunlu Mahallemizde 40 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Eski isale hatlarını yeniledik ve üç adet su deposunu rehabilite ederek yeniden hizmete sunduk. Kanalizasyon konusunda vahşi deşarja karşı mücadele ediyoruz. Daha önce işlevini yerine getirmeyen fosseptik çukuru yerine çürütmeli fosseptik sistemi kurduk. Böylece derenin kirlenmesini önlemeyi hedefliyoruz. Yapılan yatırımların Kurşunlu Mahallemize ve Hekimhan ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.”

KURŞUNLU’NUN ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

İçme suyu şebekelerinin yenilenmesi, modern su depolarının hizmete alınması ve çevre dostu kanalizasyon yatırımlarıyla Kurşunlu Mahallesi, son yılların en kapsamlı altyapı projelerinden birine kavuşuyor. Yaklaşık 40 milyon TL’lik yatırımın tamamlanmasıyla birlikte mahallede daha sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir altyapı sistemi oluşturulması hedefleniyor.