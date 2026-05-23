Malatya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisinde alınan mutlak butlan kararının yankılarıyla çalkalanıyor. Kararın hemen ardından 7 ilde gerçekleştirilen bir dizi operasyon neticesinde çok sayıda ismin gözaltına alınması, siyaset kulislerini hareketlendirdi.

"BU BİR HÜKÜMET OPERASYONU"

Yaşanan gözaltı süreçlerini ve operasyonların arka planını Busabah Medya’ya açık açık değerlendiren CHP Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, sürecin hukuki değil, tamamen siyasi bir müdahale olduğunu iddia ederek

"Hükümet CHP'ye bir şeyler yapmak istiyor beceremeyecek. Bunu yapan iktidar. Bu bir hükümet operasyonu. Her şey zamanla netleşecektir. Bu konuda söylenecek bir şey yok. Ben bunun bir siyasi operasyon olduğuna inananlardanım. Her şey soruşturma sonucu ortaya çıkacaktır süreç içerisinde"