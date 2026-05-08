Programa, Hekimhan Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, kurum amirleri, teknik personeller ve çok sayıda üretici katıldı. İlçede tarımsal üretimin geliştirilmesi ve çiftçilerin daha bilinçli üretim yapabilmesi amacıyla düzenlenen programda, organik gübre kullanımının önemi üzerinde duruldu.

Yetkililer tarafından gerçekleştirilen sunumlarda sıvı solucan gübresinin kullanım alanları, ürün verimliliğine katkıları ve toprağın organik yapısına sağladığı faydalar hakkında üreticilere detaylı bilgiler verildi. Özellikle kimyasal gübre kullanımının azaltılması ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması açısından organik gübrelerin önemli bir alternatif olduğuna dikkat çekildi.

Programda konuşan Kaymakam Günlü, tarımın Hekimhan ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, üreticilere yönelik destek çalışmalarının devam edeceğini ifade etti. Çiftçilerin daha kaliteli ve verimli üretim yapabilmesi için devletin çeşitli alanlarda destek sunduğunu kaydeden Günlü, modern ve çevre dostu tarım uygulamalarının yaygınlaşmasının önemine vurgu yaptı.

Üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği programda, uygulamalı bilgilendirmelerin ardından çiftçilere sıvı solucan gübresi dağıtımı gerçekleştirildi. Destekten memnuniyet duyduklarını ifade eden üreticiler, sağlanan katkının tarımsal üretime olumlu yansıyacağını belirtti.