Ankara’da yaşayan Hekimhan Köylü Köyü sakinleri ile Malatyalıları bir araya getiren program, birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği anlamlı bir buluşmaya sahne oldu.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Namık Koç, Hekimhan’da maden işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara ise acil şifa diledi. Koç ayrıca Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarını kınayarak, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa temennisinde bulundu.

Konuşmasında dernek faaliyetlerine de değinen Koç, Ankara’da kültür, gelenek ve görenekleri yaşatmak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, geceye katılan tüm misafirlere teşekkür etti. Koç, organizasyona katkı sunan sanatçılara ve özellikle Köylü Köyü ozanı Kenan Şahbudak’a da ayrıca teşekkür etti.

Derneğin eski başkanı Erhan Demirkol ise gecenin hazırlanmasında büyük emek harcandığını ifade ederek, Dernek Başkanı Namık Koç ve yönetim kuruluna teşekkür etti. Demirkol, organizasyona katkı sunan sanatçılar, sunucu Serpil Eren ve tüm katılımcılara da şükranlarını iletti.

BU TÜR ETKİNLİKLERE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Programa katılan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de yaptığı konuşmada, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan olayların kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi. Aslen Malatya Hekimhanlı olduğunu ifade eden Şahin, böyle bir gecede hemşehrileriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şahin, belediye olarak bu tür etkinliklere destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Köylü Köyü ozanı Kenan Şahbudak öncülüğünde sahne alan sanatçılar, “Türküler Köylünün Konseri 2” kapsamında birbirinden güzel türküleri seslendirdi. Program, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Gecede sahne alan sanatçılara, Hekimhan Köylü Köyü Sosyal Dayanışma Kültür Derneği tarafından günün anısına katılım belgeleri takdim edildi.

Programa; Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Aknişan, Çankaya Belediyesi Şirketleri Genel Müdürü İsmail Koç, Başkent Malatyalılar Birliği Başkanı Mehmet Canpolat, Ankara Hekimhanlılar Dernek Başkanı Vahap Uzunoğlu, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.