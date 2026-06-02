Malatya’nın lojistik, ekonomik ve ulaşım can damarı olan Elazığ-Malatya-Darende Yolu üzerindeki eksik kavşak ve üstyapı çalışmalarında tarihi bir kilometre taşı geride kaldı. Malatya Valisi Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen 2026 Yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, kentin yol haritasını belirleyen dev yatırımların resmi duyurularına sahne oldu.

Toplantıda kürsüye çıkan Karayolları 8. Bölge Müdürü Suat Cüre, Malatya genelinde yürütülen karayolu projelerine dair kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Bölge Müdürü Cüre'nin paylaştığı resmi verilere göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) koordinesinde yürütülen ve toplam proje bedeli 1 milyar 100 milyon TL olan dev yatırımda, planlanan 20 kavşağın yarısı tamamlanarak trafiğe nefes aldırdı.

YARISI TAMAMLANDI KÖR NOKTALAR TARİH OLDU

2018 yılında başlayan ve 2027 yılına kadar kademeli olarak tamamen bitirilmesi hedeflenen dev proje kapsamında, bugüne kadar 10 adet hemzemin tipi kavşak her şeyiyle tamamlandı. Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, biten bu kavşakların çevresinde toplam 3,4 kilometrelik Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) sıcak asfalt onarımını da tamamlayarak yolu adeta otoban konforuna ulaştırdı.

Özellikle kaza riski yüksek olan kör noktalardan Akçadağ-1, Levent ve Meydancık kavşakları modern çehresiyle trafiğe açılırken; sürücüler güvenli bir sürüş konforuna kavuştu.

GERİ KALAN 10 KAVŞAK İÇİN ÇALIŞMALAR TAM GAZ

Projenin "10'u Yolda" kısmını oluşturan ve şu an yapım süreçleri titizlikle yürütülen diğer 10 kavşak için de şantiyelerde mesai 24 saat esasına göre devam ediyor. Karayolları, 2026 yılı imalat sezonu için projeye 251,9 milyon TL’lik dev bir bütçe ayırdı. İl Koordinasyon Kurulu'nda aktarılan bilgilere göre, bu ödenekle birlikte özellikle yıl sonuna kadar 3 stratejik noktanın tamamen bitirilmesi hedefleniyor.

VALİ SEDDAR YAVUZ'UN TAKİBİNDE TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ KAVŞAĞI MÜJDESİ

Projenin Malatya şehir içi trafiğini ve hastane ulaşımını doğrudan ilgilendiren en kritik evresi ise bu yıl çözülüyor. Günlük araç sirkülasyonunun en yoğun olduğu, hasta ve hasta yakınlarının yıllardır trafik sıkışıklığından dert yandığı Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM) Kavşağı, bu yıl ayrılan 251,9 milyon TL'lik bütçeyle öncelikli olarak bitirilecek 3 noktadan biri oldu.

Vali Seddar Yavuz'un da yakından takip ettiği koordinasyon planına göre; TÖTM Kavşağı ile birlikte Kale Sanayi Kavşağı ve Kale Sosyal Tesisler Kavşağı da bu yıl sonuna kadar asfaltı dökülerek sürücülerin hizmetine sunulacak. Geriye kalan 7 kavşakta ise fiziki gerçekleşme oranları planlanan takvime uygun olarak ilerliyor.

PROJENİN TAM HARİTASI VE KAVŞAK LİSTESİ

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda raporlanan, sürücülerin ve bölge halkının en çok merak ettiği "Hangi kavşaklar yapılıyor?" sorusunun resmi listesi:

Tamamlanan ve Trafiğe Açılan Kavşaklar (10 Adet):

Akçadağ 1 Kavşağı (Kilometre: 11+020)

(Kilometre: 20+655) Meydancık Kavşağı (Kilometre: 68+200)

(Kilometre: 13+155) Murath 1 Kavşağı (Kilometre: 15+300)

(Kilometre: 18+330) Develi Kavşağı (Kilometre: 21+670)

(Kilometre: 5+640) Aydınlar Kavşağı (Kilometre: 3+325)

Çalışması Devam Eden ve Yapılacak Kavşaklar (10 Adet):

Turgut Özal Tıp Merkezi Kavşağı (Kilometre: 90+500 - 2026 Yılı Sonu Hedefi )

(Kilometre: 61+800 - ) Yeniköy Kavşağı (Kilometre: 83+080)

(Kilometre: 79+885) Baraj Kavşağı (Kilometre: 73+290)

(Kilometre: 70+920) Erenli Kavşağı (Kilometre: 66+417)

RESMİ PROJE KÜNYESİ (ÖZET BİLGİ KUTUSU)

Projenin Resmi Adı: Elazığ - Malatya - Darende Yolu Eksik Kavşak ve Üstyapı İşlerinin Yapılması İşi

2026 Yılı Teslim Edilecek Noktalar: Turgut Özal Tıp Merkezi Kavşağı, Kale Sanayi Kavşağı, Kale Sosyal Tesisler Kavşağı

PROJE DURUM KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Proje Durum Göstergeleri Karayolları Resmi Rapor Verileri Toplam Kavşak Hedefi 20 Adet Fiziki Olarak Tamamlanan 10 Adet Yapımı Aktif Süren 10 Adet İhale Aşamasında Olan 0 Adet (Tümü Süreçte) 2026'da Kesin Bitecek Olan 3 Adet (TÖTM ve Kale Kavşakları)