Malatya, 6 Haziran Cumartesi günü manevi duyguların ön planda olacağı özel bir konsere ev sahipliği yapacak. “Hu der Hacılar” ilahisiyle geniş kitlelere ulaşan ilahi sanatçısı Celal Karatüre, 100. Yıl Parkı’nda sevenleriyle buluşacak.
Türkiye’de ve yurt dışında ses getiren eserleriyle tanınan Karatüre’nin sahne performansı, Malatya’da yoğun ilgi görmesi beklenen etkinlikler arasında yer alıyor.
MİLYONLARIN DİLİNDEKİ İLAHİ MALATYA’DA SÖYLENECEK
“Hu der Hacılar” ilahisiyle sosyal medyada ve dijital platformlarda büyük çıkış yakalayan Celal Karatüre, konserinde en sevilen eserlerini seslendirecek.
Etkinlikte manevi atmosferin ön planda olacağı, katılımcıların ilahiler eşliğinde duygu dolu anlar yaşayacağı ifade ediliyor.
100. YIL PARKI’NDA YOĞUN KATILIM BEKLENİYOR
Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin kültürel etkinliklerine ev sahipliği yapan 100. Yıl Parkı, bu kez ilahi konseriyle dikkat çekecek.
Vatandaşların aileleriyle birlikte katılabileceği konserin, şehrin sosyal yaşamına da katkı sunması bekleniyor.