Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, 20 Mayıs 2026 tarihinde Battalgazi merkezli yaşanan depremin ardından Gündüzbey Kaptajı’nda meydana gelen su bulanıklığı hakkında beklenen resmi açıklamayı yaptı. Deprem anından itibaren vatandaşların aklındaki Malatya'da şebeke suyu güvenli mi ya da su içilir mi sorularına laboratuvar sonuçlarıyla yanıt verildi.

MASKİ tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, sarsıntının hemen ardından kaynak suyunda doğal bir hareketlilik oluştuğu ve buna bağlı olarak geçici bir bulanıklık artışı yaşandığı hatırlatıldı. Ekiplerin ilk andan itibaren kaynağı yakından takip ettiğini belirten yetkililer, yapılan düzenli ölçüm ve kontrollerin ardından bugün itibarıyla suyun bulanıklık seviyelerinin yeniden tamamen normal değerlere döndüğünü kaydetti.

ANALİZ SONUÇLARI ÇIKTI: RİSK VAR MI

Vatandaşların sağlığını korumak adına hem MASKİ Laboratuvarı hem de Halk Sağlığı Laboratuvarı koordineli bir çalışma yürüttü. Su kaynaklarından alınan numunelerin titizlikle incelenmesi sonucunda, insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek herhangi bir kirletici unsura rastlanmadığı bildirildi. Şebeke suyunun kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan tamamen güvenli olduğu raporlandı.

KULLANIM VE TÜKETİM AÇISINDAN SAKINCA YOK

Yapılan detaylı analizlerin ardından MASKİ, Malatya halkının şebeke suyunu evlerinde, iş yerlerinde ve günlük tüketimlerinde gönül rahatlığıyla kullanabileceğini bildirdi. Yetkililer, vatandaşların sağlığı için su kalite analizleri ile saha kontrollerinin kesintisiz ve düzenli olarak sürdürülmeye devam edeceğini vurguladı.