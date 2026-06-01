Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi’nde 1 Haziran 2026 gecesi saat 00.05 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında günün erken saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Gün boyu süren gerginlik, gece yarısı sokak ortasında silahlı hesaplaşmaya dönüştü.

TİCARİ TAKSİYE BİNDİĞİ SIRADA ATEŞ AÇTILAR!

Müşteki B.A. isimli şahıs, Hacı Abdi Mahallesi'nde caddede ticari taksiye binmeye çalıştığı esnada, arkasından yaklaşan motosikletli iki şahıs tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan B.A., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı B.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

MALATYA ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNDEN JET OPERASYON

Silah seslerinin ardından Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik derhal geniş çaplı bir çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını saniye saniye inceleyen cinayet büro amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren ve motosikletle kaçan şahısların E.U., S.C.K. ve M.M.Ö. olduğunu kısa sürede tespit etti.

ESKİ KAVGANIN DEVAMI ÇIKTI 8 KİŞİ GÖZALTINDA

Yapılan derinlemesine araştırmalarda, olayın arkasındaki gizem de çözüldü. Şüpheli şahıslar ile silahlı saldırıya uğrayan müşteki B.A. ve beraberindeki E.Ç., A.D., M.A.A. ve İ.S.K. isimli şahısların, aynı gün içinde başka bir kavga olayına karıştıkları ve bu saldırının bir intikam/hesaplaşma girişimi olduğu belirlendi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda operasyon düğmesine basan asayiş ekipleri, olaya taraf olan tüm şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

CEPHANELİK GİBİ MOTOSİKLET VE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin yakalandığı adreslerde ve kaçış güzergahlarında yapılan aramalarda, saldırıda kullanılan tüm unsurlar ele geçirildi. Emniyet ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalar neticesinde;

1 adet ruhsatsız tabanca ,

, 1 adet ruhsatsız tüfek ,

, 7 adet fişek ,

, Suçta kullanılan 1 adet motosiklet ele geçirilerek emniyete götürüldü.

Malatya Emniyet Müdürlüğü, şehrin huzurunu bozanlara göz açtırılmayacağını belirterek resmi açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Şehrimizde mevcut huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.